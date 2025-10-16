«Άγριες μέλισσες»: Μετακομίζουν στην Κροατία και γίνονται… «Αδερφές Runje»

Οι «Άγριες Μέλισσες» ξεκίνησαν να προβάλλονται το φθινόπωρο του 2019 και θα μπορούσε κανείς να πει πως το... τσίμπημα που έφεραν στην ελληνική TV ήταν και αυτό που ανέστησε την εγχώρια μυθοπλασία που έκτοτε δουλεύει σε φουλ ρυθμούς κάνοντας το prime time των καναλιών να μιλά στα ελληνικά!

Οι «Μέλισσες», με τα 420 επεισόδιά τους και τις τρεις σεζόν στον αέρα, έφεραν στους δέκτες μας δράση και γρήγορη πλοκή, δυνατές ερμηνείες και story, ενώ παράλληλα με τους γνωστούς ηθοποιούς μας σύστησαν και μια σειρά από θεατρικούς καλλιτέχνες, αλλά και πρωτοεμφανιζόμενους που έκτοτε μας απασχολούν με τις δουλειές τους…

φωτογραφία Facebook

«Μέλισσες» εκτός συνόρων

Η επιτυχία της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 δεν πέρασε απαρατήρητη από τις γειτονικές χώρες που γρήγορα αντιλήφθηκαν πως το συγκεκριμένο concept θα μπορούσε να σκίσει σε τηλεθέαση και στα δικά τους κανάλια.

Έτσι οι «Μέλισσες» μετακόμισαν στην Πολωνία, έμαθαν άψογα τη γλώσσα (αφού η σειρά παίχτηκε μεταγλωττισμένη) και κράτησαν συντροφιά στο πολωνικό κοινό που έζησε παρόμοια συναισθήματα με αυτά που ζήσαμε κι εμείς… Έκτοτε τα δικαιώματα προβολής της σειράς πωλήθηκαν σε άλλες 11 χώρες.

Τι Σταμίρη, τι… Runje

Και ερχόμαστε στο σήμερα για να πιστωθεί ακόμη μία επιτυχία στη σειρά που έγραψαν η Μελίνα Τσαμπάνη με τον Πέτρο Καλκόβαλη και σκηνοθέτησε ο Λευτέρης Χαρίτος. Οι «Άγριες μέλισσες» ταξιδεύουν στην Κροατία και μετονομάζονται σε «Αδερφές Runje», κάτι σαν ελεύθερη απόδοση του «Αδερφές Σταμίρη».

Η κροατική τηλεόραση κάνει adaptation της σειράς τροποποιώντας ελαφρώς το story και φέρνοντάς το στα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα της χώρας. Την είδηση έκανε γνωστή η Μελίνα Τσαμπάνη μέσα από τη σελίδα της στο Facebook όπου έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Ελένη, η Ασημίνα, η Δρόσω, ο Δούκας, η Μυρσίνη, ο Λάμπρος ο Νικηφόρος, ο Κωνσταντής κι όλη η παλιοπαρέα παίρνουν ξανά σάρκα και οστά. Η Κροατία ετοιμάζεται να αποκτήσει τις δικές της Άγριες Μέλισσες κι είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι Μελισσούλες ανοίγουν τα φτερά τους και στο εξωτερικό».