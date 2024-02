Love is in the air: Οι τρυφερές αναρτήσεις των ζευγαριών της ελληνικής showbiz

Ημέρα των ερωτευμένων, η χθεσινή και μερικά από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, μοιράστηκαν τον ερωτα τους με τους ακόλούθους τους στα social media, μέσα απο φωτογραφίες που ανήρτησαν συνοδευόμενες από πολύ τρυφερά λόγια.

Δήμητρα Βαμβακούση - Γιώργος Αγγελόπουλος

Η νέα μανούλα, Δήμητρα Βαμαβακούση ανέβασε ενα story με το τραγούδι «Ηλιοβασίλεμα» του Κωνσταντίνου Αργυρού και τα παρακάτω όμορφα λόγια που φυσικά ήταν αφιερωμενα στον σύζυγό της, Γιώργο Αγγελόπουλο:

«Με αφορμή τη σημερινή μέρα… Είχα πείσει τον εαυτό μου ότι το νεαρό της ηλικίας και ο ενθουσιασμός ήταν ο συνδυασμός που έκανε το μυαλό να μεταφράζει τις πεταλούδες στο στομάχι ως έρωτα. Ότι δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι του νου. Για κάποια χρόνια είχε συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ο έρωτας δεν υπάρχει. Μέχρι που είδα αυτά τα γαλαζοπράσινα μάτια και τι άλλο να σας πω;

Είναι σχεδόν ευλογία να μπορείς να ερωτευτείς στις μέρες μας. Πόσο μάλλον να είναι αμοιβαίο. Στην πραγματικότητα δεν γιορτάζει πολύς κόσμος σήμερα, και δεν εννοώ τις καρδούλες, τα μπαλόνια και τα τριαντάφυλλα. Και ναι ξέρω, ξέρω ο έρωτας περνάει λένε… Μα πως να σβήσω αυτή τη θάλασσα από το μυαλό μου που όσες φορές τον αντικρίζω το ρεύμα που διαπερνάει, θα με καθιστά για πάντα ανεπαρκή;»

Πηγή: Instagram

Βίκυ Καγιά - Ηλίας Κρασσάς

Αν και είναι αρκετά χρόνια παντρεμένοι και έχουν αποκτήσει δυο παιδάκια, ο έρωτας της Βίκυς Καγιά με τον Ηλία Κρασσά καλά κρατεί. Μια φωτογραφία απο τις διακοπές τους στη Μύκονο μαζί με το μήνυμα «Ο παντοτινός Βαλεντίνος μου», ήταν ο δικός της τρόπος για να ευχηθει χρόνια πολλά για την Ημέρα των ερωτευμένων.

Εριέττα Κουρκουλου Λάτση - Βύρωνας Βασιλειάδης

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση είναι μια γυναίκα με πολύ ομορφο λόγο στα social media. Καθε ανάρτηση της εχει ένα πολύ δυνατό και ευαισθητοποιημένο μήνυμα και την Ημέρα του Αγιου Βαλεντίνου δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά: «"Eμπορικό", "γραφικό"… "περιττό"; Όποια και να είναι η κοινή γνώμη, η σημερινή ημέρα δεν παύει να είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την αγάπη και να θυμηθούμε όλους τους ανθρώπους που ομορφαίνουν την ζωή μας!

Εγώ λατρεύω την εικόνα των στολισμένων μαγαζιών, την μοναδική μυρωδιά των κόκκινων τριαντάφυλλων και των χαμόγελων που είναι ζωγραφισμένα στα πρόσωπα όλων των ερωτευμένων κάθε ηλικίας σήμερα!

Είμαι ο άνθρωπος που θα αρπάζει πάντα κάθε ευκαιρία να γιορτάζει τα όμορφα του κόσμου μας. Μπορεί να αγαπάω κάθε μέρα, αλλά στις 14 Φλεβάρη κάθε χρόνου φοράω τα κόκκινά μου, αγοράζω τα δωράκια μου και γουστάρω λίγο περισσότερο

Εάν κάτι αξίζει εξ’άλλου μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό, είναι η ΑΓΑΠΗ - το συναίσθημα αλλά και η πράξη που δίνει νόημα στην ύπαρξή μας. Χρόνια Πολλά σε όλους σας λοιπόν γιατί όλοι κάποιον αγαπάτε και από κάποιον αγαπιέστε».

Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σoυλτάτος

Ένα βίντεο με αγαπημένες φωτογραφίες τους, το τραγούδι "Love is in the air" και η φράση: «Αγαπηθείτε

Όχι μόνο σήμερα … κάθε μέρα», ήταν το κοινό μήνυμα της Βάσως Λασκαράκη και του Λευτέρη Σουλτάτου.

Μαίρη Συνατσάκη - Ιαν Στρατής

Μια σειρά από αστείες αλλά και τρυφερές φωτογραφίες τους ανέβασαν η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής, πρόσφεροντας μια πολύ όμορφη εικόνα για την συγκεκριμένη μέρα.

Μαρία Ηλιάκη - Στέλιος Μανουσάκης

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, μια κατακόκκινη καρδιά και το μήνυμα "Ο παντοτινος βαλεντίνος μου" , ήταν η έκφραση αγάπης της Μαρίας Ηλιακη στον σύζυγό της.

Πηγή: instagram

Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας

Ένα γλυκό φιλί με τον σύζυγό της Λέων Πατίτσα στο ηλιοβασίλεμα ανέβασε η Μαριέττα Χρουσαλά, γράφοντας "Για πάντα".

Χρήστος Σπανός - Μελίνα Παιονίδου

"Αυτά τα μάτια", έγραψε ο Χρήστος Σπανός για τη σύζυγό του με την οποία φέτος τον Αύγουστο "κλείνουν" 22 χρόνια μαζί.