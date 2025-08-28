Άγριος καβγάς σε παραλία του Πηλίου με άνδρες που έκαναν γυμνισμό - 3 συλλήψεις

Άγριος καβγάς ξέσπασε μεταξύ τριών ανδρών σε παραλία του Πηλίου που κατέληξε στη σύλληψή τους.

Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν δύο άνδρες αποφάσισαν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς μαγιό, σε μία απομονωμένη παραλία του Νοτίου Πηλίου. Η επιλογή τους εξόργισε έναν τρίτο άνδρα από τα Γιαννιτσά, ο οποίος βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Οι λεκτικές αντεγκλήσεις δεν άργησαν να μετατραπούν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην παραλία.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, παρευρισκόμενοι κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τις δύο πλευρές. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο άνδρες υπέβαλαν μήνυση στον οικογενειάρχη για επίθεση, ενώ εκείνος απάντησε με αντιμήνυση, οδηγώντας και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες της.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζίτζικας», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου, γνωστή για τα γαλάζια νερά της.