Έξαλλος ο Δείξιμος για την συναυλία στον Μπιθικώτση: «Εύχομαι να γίνω καλός τραγουδιστής... ντροπή»

Η πρόταση, τα τηλεφωνήματα, η ασυνεννοησία και η ματαίωση... Απογοητευμένος ο τραγουδιστής προχώρηση σε δημόσιο ξέσπασμα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Θυμωμένος είναι ο Άκης Δείξιμος και θέλησε να το εκφράσει μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram. Αίτια; Η πρόταση που του έγινε να συμμετάσχει στην συναυλία που θα γίνει προς τιμήν του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Μια πρόταση, που πέρασε από σαράντα κύματα και τελικά δεν ευοδώθηκε.

Συγκεκριμένα η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Το όλο σκηνικό έχει ως εξής:

– Καλησπέρα κύριε Δείξιμε, θέλουμε να συμμετέχετε στην συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο. Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε κάνοντας δεύτερες φωνές;
– Η απάντηση μου ήταν ότι πλέον δεν το κάνω αυτό, οπότε δέχτηκα νέα πρόταση να συμμετέχω τραγουδώντας που με χαρά το δέχτηκα.
– Στην αφίσα (promo) της εκδήλωσης για τον σπουδαίο Έλληνα ΣΕΡ του ελληνικού τραγουδιού, γράφονται κανονικά οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν, εγώ ήμουν στους «και άλλοι».

– Σήμερα δέχτηκα νέο τηλεφώνημα ότι αποφάσισαν να μην τραγουδήσω αλλά να κάνω μόνο δεύτερες φωνές.
– Δε θα βρίσκομαι λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο…
– Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν…
– Ντροπή…»

Ο συνάδελφός του, Σάκης Αρσενίου απάντησε στο post του θέλοντας να τον στηρίξει: «Μην στεναχωριέσαι αδερφέ! Εσύ φταις όμως και τα πολλά «ναι» που ποτέ δεν εκτιμούνται και από κανέναν. Καμία αξιοκρατία και σε τίποτα».

