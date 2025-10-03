Άκης Σακελλαρίου: Το πρόβλημα υγείας και η οικονομική στήριξη από τον γιο του

Συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» έδωσε ο Άκης Σακελλαρίου και μίλησε για την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε μετά το ατύχημα που είχε, αλλά και για την επαγγελματική του ζωή.

«Ήταν καμία εικοσαετία που ήμουν πολύ ενεργός στην τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, απλά να είναι κάτι το οποίο να μπορεί να συνδυαστεί με έναν ρόλο στο θέατρο» εξήγησε.

Μιλώντας για το ατύχημα που είχε όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο πριν από περίπου έναν χρόνο είπε χαρακτηριστικά ότι το σανίδι δεν του έλειψε: «Τη στιγμή που έγινε το ατύχημα θυμάμαι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο και έλεγα ότι «Χριστέ μου τουλάχιστον τώρα θα σε ξεκουραστώ». Καλό είναι να απολαμβάνεις τα πράγματα έτσι όπως έρχονται και να τα βλέπεις από τη φωτεινή πλευρά της ζωής».

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να αποκαλύψει «Την περίοδο με το πρόβλημα υγείας μου, μου στάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα ο γιος μου σε οικονομικό επίπεδο, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, δουλεύει δόξα τω Θεώ. Ευτυχώς έχω και καλούς φίλους».

Για την διασημότητα στην Ελλάδα ο Άκης Σακελλαρίου υποστήριξε: «Στην Ελλάδα είμαστε μια μικρή βιοτεχνία. Δεν είμαστε βιομηχανία θεάματος. Απλά τα διογκώνουμε λίγο παραπάνω από αυτό που είναι. Δεν είμαστε καμία Αμερική».