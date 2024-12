Ακριβός θόλος για αεράμυνα, μια συνάντηση ρουτίνας, θυμωμένοι έμποροι

Πολύ θετικά, μαθαίνω, δέχθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, την δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για το Συμβούλιο Κορυφής σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες. «H Ευρώπη πρέπει να διαθέσει περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για την κοινή ευρωπαϊκή της άμυνα», είπε ο κ. Μητσοτάκης και αυτό είναι κάτι που ζητούν από το ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια, ενώ το ζητά πια με μεγάλη πίεση ο νέος γενικός γραμματέας.

Δεν είναι πάντως βέβαιο ότι η άποψη αυτή είναι η πλειοψηφούσα, ας πούμε, μεταξύ των χωρών της Ένωσης και αυτό γιατί ορισμένες χώρες, γενικώς δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα με γείτονες και δεν θέλουν να έχουν στρατιωτική ισχύ. Έτσι, οι απόψεις για αύξηση των δαπανών μάλλον τους ενοχλούν.

Όμως, το κρίσιμο δεν είναι μόνον η ένταση που καλλιεργεί η Ρωσία και χώρες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα της ανησυχούν, αλλά και ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, μπορεί να βοηθήσει και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή βιομηχανία ή και να ενίσχυση την δημιουργία νέων σχημάτων.

Τώρα αυτό το τελευταίο, βέβαια, δεν άρεσε όχι μόνον στις ΗΠΑ (που είναι τώρα βασικός προμηθευτής οπλικών συστημάτων των νατοϊκών χωρών, αλλά και σε ορισμένες χώρες της Ένωσης, που έχουν σήμερα σχετική βιομηχανία και μάλιστα εξάγουν όπλα (πχ Γαλλία και Γερμανία). Όμως, φαίνεται πως ο δρόμος της κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας είναι πια μονόδρομος. Το πόσο χρόνο θα απαιτήσει για να υλοποιηθεί, είναι το ζήτημα.

Ακριβός θόλος

Να σας αποκαλύψω και κάτι ακόμα για τα αμυντικά.

Πριν μερικές μέρες, Ισραηλινοί αρμόδιοι επισκέφθηκαν την χώρα και έκαναν συζητήσεις για το θέμα του «θόλου», που έχουμε αποφασίσει να υπάρξει πάνω από την χώρα, για την προστασία από κάθε είδους επιθέσεις από αέρος.

Τα χρήματα που είναι αναγκαία, αν βάλουμε μέσα και το θέμα των συστημάτων επιτήρησης, μπορεί να φτάνει τα 5 δισ. ευρώ. Το κόστος μαθαίνω ότι ξάφνιασε τους επιτελείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μια και εμείς υπολογίζουμε κάτι αναμεσά σε 3 και 3,2 δισ. ευρώ. Τώρα, μαθαίνω ότι υπάρχει και άλλη Γαλλική πρόταση, που όμως φτάνει τα 6, 2 δισ. ευρώ, οπότε μάλλον δεν βλέπω να μπαίνει στο τραπέζι. Πάντως οι Γάλλοι, δεν μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι γιατί όπως μαθαίνω, «έκλεισε» και η αγορά της τέταρτης φρεγάτας τύπου bellara και απλώς αναμένονται τα τυπικά για την συμφωνία.

Ένας από τους λόγους που έκλεισε και η τέταρτη φρεγάτα, είναι γιατί, όπως φαίνεται οι αμερικάνικες constellation, για τις οποίες έχουμε κατ’ αρχήν συμφωνήσει, φαίνεται πως θα καθυστερήσουν από 12 έως 24 μήνες.

Δεν ξέρει κανείς

Βρήκα στο Κολωνάκι, υπουργό, από τα πρώτα ονόματα της κυβέρνησης και τον ρώτησα τι βλέπει για νέο Προέδρο της Βουλής. «Γιατί, μου λέει υπάρχει κενό;» Μα δεν θα πάτε για πρόεδρο τον κ. Τασούλα, του είπα «προβοκατόρικα». «Αν θέλεις την γνώμη μου, μου είπε, όσοι ετοιμάζουν κουστούμια για να γίνουν πρόεδροι της Βουλής, θα μείνουν «με το κουστούμι στο χέρι». Βρήκα λοιπόν την ευκαιρία και τον ρώτησα τι γίνεται με το θέμα Πρόεδρος. «Όποιος σου λέει ότι ξέρει, λέει ψέματα», μου είπε και πρόσθεσε με χαμόγελο «σου λέω ότι ούτε η Μαρέβα δεν ξέρει».

Κατευθυνόμενες βολές

Ο κ. Τσίπρας, μπορεί να απουσιάζει από τα τεκταινόμενα στην Kεντροαριστερά, όμως όταν θεωρεί πως θίγεται φαίνεται να αντιδρά. Το λέω, γιατί φίλος Συριζαίος, που δεν θα έλεγα πως τρέφει και μεγάλη εκτίμηση πια στον πρώην πρόεδρο του, μου είπε πως ο πρώην πρωθυπουργός ενοχλήθηκε από τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης, σε πρόσφατο συνέδριο και «έβαλε, τον πρώην υπεύθυνο Tύπου του «να τα ρίξει χύμα» στον κ. Ανδρουλάκη, μέσω της ιστοσελίδας της Αυγής.» Και μετά, κατέληξε ο φίλος, εμείς θέλουμε να τα βρούμε με τα κόμματα της Kεντροαριστεράς.

Ξέχασε τα παλιά

Τα προβλήματα πάντως στον Σύριζα είναι πολλά. Μαθαίνω ότι ο Γ. Μαντζουράνης, που διετέλεσε πρόεδρος του… ας πούμε συνέδριου του κόμματος, ρίχνει την ευθύνη για την δημοσκοπική κατρακύλα αποκλειστικά στον Σ. Κασσελάκη.

Μάλιστα, ανάμεσα στα άλλα, υποστήριξε πως «αφού επανέλθει η σοβαρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε στους πολίτες ότι δεν ονομάζουμε βόθρους τις πισίνες, ούτε τα σπίτια μας δείχνουμε, ούτε με κότερα κάνουμε προεκλογική εκστρατεία». Και ο σύντροφος του και φίλος μου, Συριζαίος πρώην υπουργός, αναρωτήθηκε, «μα και αυτός δεν ήταν μαζί με τον Αλέξη που μας τον επέβαλαν;»

Συνάντηση ρουτίνας

Και κάτι τελευταίο για τα του Σύριζα. Τα όσα κυκλοφορήσαν από ορισμένους πως ο Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρώην υπουργό Ν. Κοτζιά και σκέφτεται να τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν έχουν καμία βάση. Συναντήθηκαν μεν, μαθαίνω, στην προσπάθεια του νέου προέδρου του Σύριζα να δει αν μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, αν κάποιοι φίλοι του πρώην υπουργού «είδαν τα πράγματα αλλιώς», όπως μου λένε, μάλλον εκφράζουν τις δίκες τους επιθυμίες. Σας λέω, μετά το φιάσκο Ράμμου, κανένας σοβαρός από την αντιπολίτευση δεν θα κάνει προτάσεις προσώπων…

Πολιτικό κουίζ

Ποιο μέλος της κυβέρνησης έχει αλλάξει τόσο πολύ το πρόσωπο του, που μεταξύ βουλευτών κυκλοφορεί ως ανέκδοτο πως «τώρα στις διακοπές θα πάει στην εκλογική του περιφέρεια και οι ψηφοφόροι δεν θα μπορούν να την γνωρίσουν. Θα πρέπει να συστήνεται». Κακίες μεν, αλλά πάνω σε πραγματική βάση.

Οι «περιποιήσεις» για τη ΔΕΗ

Την… τιμητική της έχει αυτές τις ημέρες η ΔΕΗ, καθώς πέραν από το μπαράζ των ανακοινώσεων, των deals και των συνεργασιών που δημοσιεύει σχεδόν σε καθημερινή βάση, δέχεται και τις «περιποιήσεις» των αναλυτών που αναβαθμίζουν τη μετοχή, δίνοντας αρκετά υψηλότερες τιμές – στόχους συγκριτικά με τα τωρινά επίπεδα.

Η Optima Bank διατυπώνει σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 19,7 ευρώ, από 17,4 ευρώ πριν, δίνοντας μάλιστα ισχυρό περιθώριο ανόδου περί το 65% από τα τρέχοντα επίπεδα. Παράλληλα, αυξάνει τις προηγούμενες προβλέψεις της για τα EBITDA της περιόδου 2024-27 κατά 6-7%, κυρίως λόγω των εξαγορών στο μέτωπο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Από την πλευρά της, η Παντελάκης Securities προχώρησε στην αναβάθμιση της μετοχής της ΔΕΗ ανεβάζοντας το στόχο στα 17 ευρώ, δηλαδή υψηλότερα κατά 43% έναντι των τρεχόντων επιπέδων. Η Παντελάκης θεωρεί βέβαιο ότι θα ξεπεράσει τους στόχους EBITDA για το 2024 που είχαν τεθεί πριν από τρία χρόνια (1,8 δισ. ευρώ έναντι 1,3 δισ. ευρώ). Επίσης, σημειώνει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποδώσει καλά υπό ακραίες συνθήκες, δηλαδή είτε κατά τη διάρκεια πολύ χαμηλών τιμών (λοκντάουν) είτε υψηλών τιμών ενέργειας, καθώς και ρυθμιστικών αλλαγών.

Νεύρα οι μεγάλοι της λιανικής

Δεν ξέρω εάν θα είναι φιλόξενο ή αφιλόξενο το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθεί σήμερα ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος ο οποίος έχει κληθεί σήμερα να μιλήσει σε μια εκδήλωση του ΣΕΛΠΕ, δηλαδή της ένωσης των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου. Το αρμόδιο υπουργείο ελέγχει ήδη 26 εταιρείες (όχι μόνο super markets, αλλά και προμηθευτές) μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές, προκειμένου α διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούν τη νομοθεσία ως προς το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ήδη, μέσα στην εβδομάδα έπεσαν πρόστιμα 5,5 εκατ. ευρώ σε 8 από αυτές, ενώ όπως φαίνεται έπεται και συνέχεια. Οπότε και οι δύο πλευρές βρίσκονται «στα κάγκελα».

Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι οι λιανέμποροι θα είναι πιεστικοί, αλλά και ευγενικοί, ζητώντας να εφαρμοσθεί ένα fair play στην αγορά, επιχειρηματολογώντας ότι το σημερινό σύστημα είναι σκόπιμα περίπλοκο ώστε να πέφτουν εύκολα τα πρόστιμα. Από την άλλη, η κυβερνητική πλευρά, βλέπει την ακρίβεια να μην συμμαζεύεται, έστω κι αν ο ισχύων νόμος για την προστασία του καταναλωτή οδεύει προς κατάργηση τον Απρίλιο του 2025. Γι’ αυτό και σας λέω ότι δεν θα είναι μια εύκολη μέρα για τον κύριο Αναγνωστόπουλο.

Όσα αξίζουν

Παρασκευή και γιορτές, ο καλύτερος συνδυασμός που για εμάς σημαίνει περισσότερες ευθύνες, για εσάς μεγαλύτερη χαρά. Πάμε, λοιπόν.

Οι Swingin’ Cats επιστρέφουν στο Gazarte Roof Stage, με απόλυτο party mood, την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, στο Gazarte, Roof Stage. Η μοναδική μουσική μπάντα με τον Γιώργο Ζερβό μαέστρο και front man του σχήματος, μετρά 14 χρόνια παρουσίας στα ελληνικά μουσικά δρώμενα με εκατοντάδες εμφανίσεις. Ένα χορευτικό πρόγραμμα που ζωντανεύει μια μεγάλη γκάμα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, με κέφι και ενέργεια που χρειαζόμαστε!

All Shook Up, The Swingin' Cats:

Στο VOX κάθε Πέμπτη και Παρασκευή έως τις 28 Φεβρουαρίου συνάντηση κορυφής: Γιώργος Νταλάρας-Βασίλης Παπακωνσταντίνου, μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Είναι η επανάληψη μιας συνάντησης που είναι πια από τις πλέον θρυλικές στο ελληνικό τραγούδι.

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά την σύμπραξή τους στο ΑΤΤΙΚΟΝ, στο VOX. Μαζί τους στη σκηνή και στα κείμενα ο Οδυσσέας Ιωάννου, θα αφηγηθεί κομμάτια από προσωπικές και συλλογικές ιστορίες.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Γιώργος Νταλάρας - Στο ίδιο έργο θεατές (πριν από… πολλά χρόνια):

Η σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή «Jazz στο Μουσείο», επιστρέφει την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος, με την παράσταση «Father & Son» από τον Δημήτρη και τον Νέστορα Βασιλάκη.

Ο συνθέτης και σαξοφωνίστας Δημήτρης Βασιλάκης, με διεθνή καριέρα και δισκογραφία καθώς και ερευνητικό έργο στον αυτοσχεδιασμό, την ποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, ξεκινά έναν μουσικό διάλογο με τον γιο του, τον σαξοφωνίστα Νέστορα Βασιλάκη, εκπρόσωπο της νέας γενιάς της τζαζ με επιρροές από τις σκηνές του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης.

3 to 5am, ζωντανά στο Zoo, 2020:

Ο Héctor Oaks, από τους πιο περιζήτητους techno καλλιτέχνες της Ευρώπης, έρχεται στο Ωδείο Αθηνών στις 29 Δεκεμβρίου και υπόσχεται ένα μοναδικό 5ωρο DJ set. Παραγωγός και επικεφαλής δισκογραφικής εταιρείας, θεωρείται ειδικός στην ιστορία του rave και της techno και συνδυάζει τη σύγχρονη και την κλασική techno με ξεχασμένα διαμάντια από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και της rave κουλτούρας.

Dour Festival - Héctor Oaks | HÖR - Ιούνιος 2022 / 2023:

Εδώ και δεκαετίες, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η Βιέννη προσελκύει τα βλέμματα εκατομμυρίων θεατών με την καθιερωμένη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, η οποία ερμηνεύει μεταξύ άλλων έργα της μουσικής οικογένειας Στράους. Φέτος, Σάββατο 4 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Καμεράτα, μεταφέρει νότες χαράς και αισιοδοξίας για να υποδεχτούμε το 2025 με τους ανάλαφρους και σπινθηροβόλους ήχους της μουσικής του Γιόχαν Στράους (υιού).

Γιόχαν Στράους II, Schatz-Walzer (Το βαλς του θησαυρού), έργο 418: