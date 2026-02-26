Αλίκη Κατσαβού για Κώστα Βουτσά: «Σήμερα η σκέψη μας είναι στη μνήμη του»

Έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που το «Φσστ μπόινγκ» σίγησε και δεν ακούστηκε ποτέ ξανά, τουλάχιστον όχι από τα χείλη του Κώστα Βουτσά! Η τελευταία του σύζυγος, η Αλίκη Κατσαβού, ανέβασε ένα story στο Instagram για να τιμήσει τη μνήμη του αιώνιου έφηβου που μόνο χαμόγελα έφερε στη ζωή των Ελλήνων.

«Σήμερα η σκέψη μας είναι στη μνήμη του. Για τον γιο μας παραμένει πατέρας. Για το θέατρο, παραμένει φωνή», έγραψε και συνόδευσε το κείμενό της με μια φωτογραφία του Βουτσά να κάνει υπόκλιση στο φινάλε μιας παιδικής παράστασης στην οποία συμμετείχε.

Παράλληλα ούτε η Φίνος Φιλμ ξέχασε τον αγαπημένο της Κώστα και έφτιαξε ένα βίντεο με στιγμές από τις ταινίες του με τίτλο: «Ο εντιμότατος κύριος Βουτσάς, δια χειρός Φίνος Φιλμ».

«Θέλω να βγω γρήγορα έξω»

Πριν από μερικά χρόνια η Κατσαβού σε συνέντευξή της είχε μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, το πένθος, τον γιο που απέκτησε με τον Βουτσά, αλλά και την περιουσία του, που δεν τη θέλει. «Οι τελευταίες στιγμές στο νοσοκομείο ήταν δύσκολες. Πιέστηκα εκείνη την περίοδο πολύ, προσπαθούσα να κρατήσω μια ισορροπία με τα ΜΜΕ και με όλο αυτό. Η τελευταία κουβέντα που μου είπε ο Κώστας ήταν: θέλω να βγω γρήγορα έξω, κι εγώ του είπα: σ’ αγαπώ.

Το πένθος κάνει περίεργα σκαμπανεβάσματα. Βλέπω τον Κώστα στην τηλεόραση και το μυαλό μου κάνει παιχνίδια. Η λύση που έχω βρει είναι να είμαι επικεντρωμένη στο παιδί.

Δεν υπήρξε διαθήκη ποτέ, ο Κώστας δεν σκεφτόταν τον θάνατο. Υπάρχουν νόμοι που καθορίζουν τι δικαιούται ο καθένας και εμείς πράξαμε σύμφωνα με τα δικαιώματά μας. Ο Φοίβος δικαιούται τη σύνταξή του μέχρι τα 18 του. Εγώ δεν θέλω να ζω από τον Κώστα, θέλω να ζω από εμένα».