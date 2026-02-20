Άλλο ο Φάμελλος στο Παγκράτι και άλλο ο Άδωνις στη Νίκαια

Ούτε μισή λέξη δε βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην επίσημη ανακοίνωσή του, για να καταδικάσει έστω και με «καμουφλάζ» τα όσα έγιναν χθες στο νοσοκομείο της Νίκαιας με πρωταγωνιστές συνδικαλιστές της υγείας και τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Μέχρι και ο Θεοχαρόπουλος τα πρώτα λεπτά της έντασης όταν ουδείς γνώριζε με λεπτομέρειες το τι ακριβώς είχε συμβεί, ως καλεσμένος στο τραπέζι της Καραμήτρου και του Στραβελάκη, «είδε» αστυνομική βία κατά των διαδηλωτών.

(Άσε δε που ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά ανησύχησε για την... ελευθεροτυπία και την προστασία του δημοσιογραφικού κόσμου. Αυτό είναι ένα άλλο ανέκδοτο από διαφορετικό κεφάλαιο της «Πρώτης Φοράς»).

Και επειδή γενικά «ο Άδωνις προκαλεί» με τη φωνή του, τα μαλλιά του και τα βιβλία του, κάνουμε και έναν ωραίο τσαμπουκά σε «ραντεβού» με τις κάμερες.

Είναι και αυτό μέρος του πολιτικού παιχνιδιού.

Αργότερα βέβαια είδα τον Σωκράτη Φάμελλο αγέρωχο να κάνει βόλτες στην αγορά του Παγκρατίου και να μπαίνει στα μαγαζιά, να συνομιλεί με επαγγελματίες και πελάτες και να κατακεραυνώνει την κυβέρνηση για τις πολιτικές της που οδήγησαν σε δραματική πτώση τον τζίρο των μικρομεσαίων μαγαζιών.

Φαντάζομαι ότι κάθε δικαίωμα έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τις περιοδείες του όπου επιλέγει ακόμα και εάν εκείνοι που συναντά και συνομιλεί κάθε άλλο παρά συμφωνούν με τις πολιτικές της «Πρώτης Φοράς» για τους μικρομεσαίους.

Εκτός και εάν όσοι διαφωνούν μαζί του, μπορούν να εκφράζουν τις ενστάσεις τους με τον τρόπο που εκφράστηκαν προς τον υπουργό Υγείας.







