Αμερικανικές εκλογές: Ο Μικ Τζάγκερ στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις - «Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε»

Έστω κι αν ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές εκλογές, ο Μικ Τζάγκερ (Mick Jagger) θέλησε να εκφράσει δημοσίως την υποστήριξή του στην Κάμαλα Χάρις, έστω και την ύστατη ώρα της εκλογικής αναμέτρησης.

Ο Άγγλος τραγουδιστής των Rolling Stones, με ανάρτησή του στο Instagram, θέλησε να ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να στηρίξουν την αντιπρόεδρο. Ο Μικ Τζάγκερ μοιράστηκε φωτογραφίες με τα παιδιά του -τις τέσσερις κόρες του, Karis, Jade, Elizabeth και Georgia May, καθώς και τους δύο γιους του, James και Lucas - επισημαίνοντας «μην ξεχάσετε να ψηφίσετε. Τα παιδιά του Τζάγκερ ψηφίζουν Κάμαλα Χάρις».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μικ Τζάγκερ στέκεται απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο θρύλος της ροκ, έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της συμμετοχής στις κάλπες, ενώ παράλληλα έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο, σύμφωνα με τον Independent. Το 2020, οι Rolling Stones απείλησαν με νομικές ενέργειες τον τότε πρόεδρο Τραμπ, καθώς εκείνος συνέχισε να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους, «You Can't Always Get What You Want» και «Start Me Up», στις πολιτικές του συγκεντρώσεις.

