Ανάδρομος Ερμής 9-29 Νοεμβρίου: Πώς θα μας επηρεάσει;

Όπως συμβαίνει τρεις με τέσσερις φορές κάθε χρόνο, ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, της λογικής και των μετακινήσεων, θα κινηθεί φαινομενικά ανάδρομος, δημιουργώντας το γνωστό αίσθημα καθυστέρησης, ασυνεννοησίας και αμφιβολίας γύρω μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φαίνεται πως τίποτα δεν προχωρά όπως το προγραμματίζουμε: τα ραντεβού αναβάλλονται, τα σχέδια αλλάζουν τελευταία στιγμή, τα μηνύματα παρερμηνεύονται και τα τεχνολογικά μέσα παρουσιάζουν προβλήματα.

Από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα στο ζώδιο του Τοξότη, ένα περιβάλλον που σχετίζεται με τη γνώση, τα ταξίδια, τα νομικά, το εξωτειρκό και τη διαχείριση πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή στις επικοινωνίες, στις μετακινήσεις και σε κάθε μορφή υπόσχεσης ή συμφωνίας. Η βιασύνη, η επιπολαιότητα και οι αυθαίρετες κρίσεις μπορεί να μας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα ή αποφάσεις. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, ο Ερμής περνά ανάδρομος στον Σκορπιό, στρέφοντας το βλέμμα μας βαθύτερα. Είναι η στιγμή που αναμοχλεύονται σκέψεις, συναισθήματα, φόβοι και αλήθειες που χρειάζονται αποδοχή και ξεκαθάρισμα. Από αυτές τις δύο χρονικές περιόδους, πιο «άτσαλη» και με δυσκολίες μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδο από τις 10-19 Νοεμβρίου, όπου η επιπολαιότητα και η βιασύνη του Τοξότη μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθη, μικρο-ατυχήματα και μπερδέματα στην καθημερινότητά μας.

Τι να προσέχουμε με ανάδρομο Ερμή:

Επικοινωνία & Μετακινήσεις: Οι λέξεις παρερμηνεύονται εύκολα. Απόφυγε βιαστικά μηνύματα, κουτσομπολιά ή σημαντικές εξηγήσεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθείς ή να παρερμηνεύσεις. Επιπλέον χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στις μετακινήσεις και στο όχημα

Που μπορεί να μας ωφελήσει ο Ανάδρομος Ερμής

Επανεκκίνηση της σκέψης: Ο ανάδρομος Ερμής μας βοηθά να πατήσουμε προσωρινά παύση , να σκεφτούμε πιο βαθιά και να κατανοήσουμε όσα παραβλέπαμε. Είναι ιδανική περίοδος για αναθεώρηση ιδεών, σχεδίων ή σχέσεων.

Ο ανάδρομος Ερμής μας βοηθά να , να σκεφτούμε πιο βαθιά και να κατανοήσουμε όσα παραβλέπαμε. Είναι ιδανική περίοδος για αναθεώρηση ιδεών, σχεδίων ή σχέσεων. Επικοινωνία με το παρελθόν: Άνθρωποι, καταστάσεις και συναισθήματα που είχαμε αφήσει πίσω επιστρέφουν — όχι τυχαία. Ο σκοπός δεν είναι πάντα η επανασύνδεση, αλλά η επίγνωση και το κλείσιμο εκκρεμοτήτων.

Άνθρωποι, καταστάσεις και συναισθήματα που είχαμε αφήσει πίσω επιστρέφουν — όχι τυχαία. Ο σκοπός δεν είναι πάντα η επανασύνδεση, αλλά η επίγνωση και το κλείσιμο εκκρεμοτήτων. Επανόρθωση και διόρθωση σε λάθη: Αν κάτι είχε γίνει βιαστικά ή λανθασμένα, τώρα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε με άλλη οπτική. Είναι περίοδος αναθεώρησης του χτες: σε σχέσεις, συνεργασίες, συμβόλαια ή ακόμα και τεχνολογικά θέματα.

Αν κάτι είχε γίνει βιαστικά ή λανθασμένα, τώρα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε με άλλη οπτική. Είναι περίοδος αναθεώρησης του χτες: σε σχέσεις, συνεργασίες, συμβόλαια ή ακόμα και τεχνολογικά θέματα. Ενδοσκόπηση και αυτογνωσία: Ο νους στρέφεται εσωτερικά. Μπορούμε να δούμε πιο καθαρά τι πραγματικά θέλουμε και πώς σκεφτόμαστε , κάτι που δύσκολα κάνουμε στις ταχύτερες περιόδους της καθημερινότητας.

Ο νους στρέφεται εσωτερικά. Μπορούμε να δούμε πιο καθαρά και , κάτι που δύσκολα κάνουμε στις ταχύτερες περιόδους της καθημερινότητας. Ανασκόπηση και Αξιοποίηση: Παλιά σχέδια ή ιδέες που είχαν “παγώσει” ή είχαν μείνει στην μέση μπορούν τώρα να ξαναδουλευτούν και να βελτιωθούν. Είναι περίοδος έμπνευσης μέσα από ανασκόπηση.

Πώς θα επηρεάσει ο ανάδρομος Ερμής τα Ζώδια;

ΚΡΙΟΣ: Το διάστημα από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή να κινείται φαινομενικά ανάδρομος στο ζώδιο του Τοξότη, χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε συμφωνίες, υπογραφές, συζητήσεις και επικοινωνίες. Ο αυθορμητισμός και η επιπολαιότητα μπορεί να σε οδηγήσουν σε μεγάλα λόγια ή βιαστικές κινήσεις που δύσκολα θα υλοποιηθούν. Δείξε προσοχή στα ταξίδια και στην οργάνωσή τους, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στις αγορές τεχνολογικού εξοπλισμού. Αν είσαι φοιτητής, το μυαλό σου θα δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, οπότε προσπάθησε να οργανωθείς περισσότερο. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, με τον ανάδρομο Ερμή να κινείται στον Σκορπιό, στρέψε την προσοχή σου στην οικονομική διαχείριση. Απόφυγε νέα οικονομικά εγχειρήματα, δάνεια ή συμφωνίες και φρόντισε να ελέγχεις προσεκτικά τις online συναλλαγές και πληρωμές σου, καθώς δεν αποκλείονται λάθη ή καθυστερήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ: Από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Τοξότη, χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα επιμελής στα οικονομικά σου. Μην αφήνεις εκκρεμότητες να συσσωρεύονται· τακτοποίησε οφειλές του παρελθόντος και έλεγξε διπλά online αγορές και πληρωμές. Είναι πιθανό να επανέλθει μια οικονομική ή και ψυχολογική υπόθεση του παρελθόντος, άνοιξε συζήτηση ώστε να ξεπεράσεις φόβους και ανασφάλειες και να βάλεις τάξη σε ότι σε προβληματίζει. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Σκορπιό, πρόσεξε την επικοινωνία με συνεργάτες και σύντροφο: μικρές παρεξηγήσεις ή λάθος εντυπώσεις μπορεί να δημιουργήσουν κλίμα έντασης. Φιλτράρισε όσα ακούς και απέφυγε αλλαγές που επηρεάζουν τη σταθερότητα μιας σχέσης ή συνεργασίας. Επαφές με το ερωτικό παρελθόν είναι μέσα στο πρόγραμμα· αξιολόγησε νηφάλια τα δεδομένα και άφησε τις τελικές αποφάσεις για τον Δεκέμβριο.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αγαπημένε μου Δίδυμε, ο Ερμής είναι ο κυβερνήτης του ζωδίου σου, και κάθε φορά που κινείται φαινομενικά ανάδρομος, φέρνει αναστάτωση, καθυστερήσεις και μικρές παρεξηγήσεις γύρω σου. Από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου χρειάζονται προσοχή. Πολλά λόγια που θα ειπωθούν —είτε από τον σύντροφο είτε από συνεργάτες— δεν θα τηρηθούν, ενώ μπορεί να υπάρξουν στιγμές έντασης ή ασυνεννοησίας. Απόφυγε τις υπερβολές και τις παρορμητικές αντιδράσεις, κράτησε χαμηλούς τόνους και προσπάθησε να ακούς περισσότερο παρά να μιλάς. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Σκορπιό, επικεντρώσου στην καθημερινότητα και την εργασία σου. Μην αφήνεις εκκρεμότητες να συσσωρεύονται, καθώς το πρόγραμμα θα είναι χαώδες, αναβλητικό και αγχωτικό. Αναβολές, καθυστερήσεις και μικρά λάθη σε ραντεβού ή επαγγελματικές υποθέσεις θα σε αποσυντονίζουν, γι’ αυτό δείξε ψυχραιμία και οργάνωση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, η καθημερινότητα σε κουράζει: εργασία και υποχρεώσεις πηγαίνουν πίσω λόγω αναβολών, αλλαγών και καθυστερήσεων. Πολλά από όσα έχεις οργανώσει στο μυαλό σου δεν τηρούνται, όχι από έλλειψη διάθεσης, αλλά εξαιτίας ασυνεννοησίας ή και μπερδέματος. Στα επαγγελματικά, διατήρησε χαμηλούς τόνους και θέσε προτεραιότητες για να μην χαθείς στις υποχρεώσεις που επιβάλλεται να ολοκληρωθούν με συνέπεια. Οργάνωσε καλύτερα το πρόγραμμά σου και δείξε φροντίδα σε θέματα ευεξίας ή ακόμα και στο μικρό σου κατοικίδιο (ότι είχες παραμελήσει, θα επανέλθει για να το λύσεις)! Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, ο Ερμής ανάδρομος από το Σκορπιό επηρεάζει πιο έντονα την αισθηματική ζωή με διάθεση αναθεώρησης. Αν είσαι ήδη σε σχέση, παλαιά ζητήματα ή παρεξηγήσεις μπορεί να επανέλθουν και να χρειαστεί να συζητηθούν και να λυθούν οριστικά. Δεν αποκλείεται και η επιστροφή έρωτα από το παρελθόν— αρκεί να σκεφτείς ώριμα και να αποφασίσεις με καθαρό μυαλό.

ΛΕΩΝ: Λιοντάρι μου, από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Τοξότη, περνάς σε φάση ανασκόπησης της αισθηματικής σου ζωής. Δεν αποκλείεται να λάβεις μήνυμα ή να υπάρξει επικοινωνία από έναν έρωτα του παρελθόντος που είχε λήξει άδοξα. Όσο κι αν η καρδιά σου φτερουγίσει, κράτησε επιφυλάξεις μέχρι να δεις την συνέπεια λόγων και πράξεων. Προσοχή σε παρεξηγήσεις με παιδιά αν είσαι γονιός ή με τον σύντροφο, αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, καθώς οι επιπόλαιες αντιδράσεις μπορεί να δημιουργήσουν προσωρινές εντάσεις. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Σκορπιό, επικρατεί νοσταλγία και εσωστρέφεια. Αναπολείς στιγμές και ανθρώπους του παρελθόντος, αλλά προσπάθησε να μείνεις στο παρόν. Δείξε προσοχή στις οικογενειακές σχέσεις, γιατί μικρές παρεξηγήσεις μπορεί να φέρουν ένταση. Επίσης, χρειάζεται φροντίδα και επιμέλεια στο σπίτι, καθώς δεν αποκλείονται μικρές ζημιές ή απροσεξίες που θα σε ταλαιπωρήσουν προσωρινά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αγαπητέ Παρθένε, μπορεί να μην λείψουν οι εκνευρισμοί, τα μπερδέματα και οι καθυστερήσεις, όμως με έξυπνες κινήσεις και ψυχραιμία μπορείς να γλιτώσεις τους μπελάδες. Από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Τοξότη, δείξε προσοχή στις συζητήσεις με την οικογένεια, υπάρχουν διαφωνίες, ασυμφωνίες και διαφορετική οπτική σε κάποιες συζητήσεις, που μπορεί να οδηγήσουν σε εντάσεις. Πρόσεξε επίσης ηλεκτρικές ή τεχνολογικές συσκευές, φρόντισε για την ασφάλεια του σπιτιού και μην αφήνεις τίποτα εκτεθειμένο σε πιθανές βλάβες ή απροσεξίες. Το διάστημα αυτό είναι ιδανικό για μία ανασκόπηση και επίλυση παρελθοντικών υποθέσεων! Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Σκορπιό, απαιτείται προσοχή σε έγγραφα, e-mails, μετακινήσεις και ραντεβού. Απόφυγε σημαντικές υπογραφές ή νέες συμφωνίες και τσέκαρε διπλά τις πληροφορίες που λαμβάνεις. Επεξεργάσου αποφάσεις του παρελθόντος και προετοίμασε το έδαφος για πιο σταθερά βήματα τον Δεκέμβριο.

ΖΥΓΟΣ: Αγαπημένε μου Ζυγέ, από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Τοξότη, χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στην οδήγηση, στις μετακινήσεις και στην επικοινωνία σου. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις σε συζητήσεις με το κοντινό σου περιβάλλον ή λάθος ερμηνείες σε μηνύματα και πληροφορίες. Επανέρχονται επίσης ζητήματα με συγγενείς, γείτονες ή αδέλφια, τα οποία χρειάζονται ήπια και διπλωματική διαχείριση για να αποφευχθούν οι εντάσεις. Απόφυγε τη βιασύνη , καθώς ένα μικρό λάθος ή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Σκορπιό, το βάρος πέφτει στα οικονομικά. Μην ανοίγεσαι περισσότερο απ’ όσο αντέχεις και δείξε φειδώ στις αγορές σου, καθώς κάποιες μπορεί να αποδειχθούν ελαττωματικές ή άστοχες. Απόφυγε το οικονομικό ρίσκο ή και υπογραφές συμφωνιών που δεσμεύουν το μέλλον σου. Προτίμησε τη συντήρηση και την προνοητικότητα, μέχρι να περάσει η ανάδρομη φάση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αγαπημένε μου Σκορπιέ, ο οικονομικός τομέας φαίνεται να σε απασχολεί ιδιαίτερα μέσα στον Νοέμβριο. Από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Τοξότη, χρειάζεται να είσαι προσεκτικός στα έξοδά σου, στις αγορές και στις οικονομικές επιλογές σου. Απόφυγε τη σπατάλη και τις παρορμητικές κινήσεις, καθώς μπορεί τώρα να χρειαστεί να «πληρώσεις» παλιότερες αστοχίες ή οικονομικές αποφάσεις που δεν έγιναν με σύνεση. Είναι περίοδος για οικονομική τακτοποίηση και όχι για νέα ανοίγματα. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, ο Ερμής ανάδρομος στο δικό σου ζώδιο σε καλεί να κάνεις βαθιά ενδοσκόπηση και αναθεώρηση. Μπορείς να αναγνωρίσεις λάθη του παρελθόντος, να αλλάξεις τρόπο σκέψης και να επανατοποθετηθείς απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις. Θέματα που αφορούν επικοινωνίες, ταξίδια, συζητήσεις ή συμφωνίες, καλό είναι να τα αναβάλεις για λίγο αργότερα — η εποχή δεν ευνοεί καθαρές αποφάσεις, αλλά συλλογή εμπειρίας και αναθεώρηση.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τοξότη μου, ο Ερμής κινείται φαινομενικά ανάδρομος στο δικό σου ζώδιο, την ίδια στιγμή που φιλοξενείς και τον Άρη τον πλανήτη της δράσης και της μαχητικότητας. Από τη μία πλευρά, ο Άρης σε παρακινεί να πατήσεις το γκάζι, να κινηθείς, να δράσεις και να πάρεις αποφάσεις, από την άλλη, ο ανάδρομος Ερμής σε προειδοποιεί να σκεφτείς ξανά πριν μιλήσεις ή ενεργήσεις. Το διάστημα από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου είναι χαοτικό σε επικοινωνίες, επαφές και μετακινήσεις. Απόφυγε βιαστικές δηλώσεις, βιαστικές αποφάσεις ή ταξίδια χωρίς καλή προετοιμασία. Πρόσεξε μικροατυχήματα, λάθη στην οδήγηση ή στη διαχείριση εγγράφων και συσκευών. Συγκράτησε τον αυθορμητισμό σου και περίμενε ώσπου να περάσει η ένταση. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Σκορπιό, ανοίγονται παρασκήνια και αποκαλύψεις. Κάποιες μυστικές πληροφορίες ή κρυφές καταστάσεις του παρελθόντος έρχονται στο φως, βοηθώντας σε να ξεφύγεις από δεσμεύσεις ή δυσάρεστες επιρροές. Είναι όμως αναγκαίο να προστατεύσεις την ψυχολογία και την ενέργειά σου από ανθρώπους τοξικούς ή εξαντλητικούς. Δούλεψε παρασκηνιακά, κράτησε χαμηλό προφίλ και φρόντισε τον επαγγελματικό σου χώρο με επιμέλεια.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αιγόκερε μου, από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Τοξότη, περνάς μια περίοδο εσωτερικής ανασκόπησης και ψυχολογικής κάθαρσης. Νιώθεις την ανάγκη να δεις καθαρά λάθη του παρελθόντος, να αναγνωρίσεις ευθύνες και ίσως να ζητήσεις μια δεύτερη ευκαιρία ή μια συγγνώμη εκεί όπου έχεις αδικήσει. Μπορεί να αναδυθούν φόβοι και ανασφάλειες που έχουν ρίζες στο χθες· αντιμετώπισέ τους με θάρρος, γιατί η περίοδος αυτή σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου παλιές σκιές. Είναι καιρός για εσωτερική ηρεμία, όχι για εξωτερικές ενέργειες. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Σκορπιό, δείξε προσοχή στις κοινωνικές επαφές και τις φιλίες σου. Μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις, λόγια που παρερμηνεύονται ή καταστάσεις που σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Απόφυγε τις υπερβολικές εξομολογήσεις και κράτησε τα προσωπικά σου μακριά από τα αδιάκριτα αυτιά. Δεν αποκλείεται να συναντήσεις ξανά ένα φιλικό πρόσωπο του παρελθόντος ή να ξαναζωντανέψει μια παλιά σου προσδοκία, που τώρα ζητά δεύτερη ευκαιρία να πραγματοποιηθεί.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Υδροχόε μου, από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Τοξότη, χρειάζεται να είσαι πιο επιλεκτικός στις παρέες και στις κοινωνικές σου δραστηριότητες. Μια έξοδος ή πρόσκληση μπορεί να αποδειχθεί ταλαιπωρία, ενώ δεν αποκλείονται εντάσεις με φίλους, ομάδες ή συλλογικά περιβάλλοντα λόγω διαφορών απόψεων. Απόφυγε τις υπερβολές, μην φανατίζεσαι και κράτησε διπλωματική στάση. Πρόσεξε ιδιαίτερα τι λες όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε πολύ κόσμο, γιατί κάτι μπορεί να παρεξηγηθεί και να εκτεθείς. Παράλληλα, κάποια προσωπικά σχέδια ή επιθυμίες καθυστερούν να υλοποιηθούν — διατήρησε την υπομονή σου και άσε τον χρόνο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Σκορπιό, έρχεται αναστάτωση στα επαγγελματικά. Καθυστερήσεις, αναβολές και αλλαγές πλάνων είναι μέσα στο πρόγραμμα. Απόφυγε σημαντικές υπογραφές, συμφωνητικά ή αλλαγές στην καριέρα σου , γιατί το κλίμα δεν είναι σταθερό. Είναι καλύτερο να παρατηρείς και να οργανώνεις, παρά να ρισκάρεις αποφάσεις που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

ΙΧΘΥΕΣ: Ιχθύ μου, από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Τοξότη, ο επαγγελματικός τομέας απαιτεί προσοχή και υπομονή. Κάποια σχέδια ή υποσχέσεις που σου είχαν δοθεί καθυστερούν να πραγματοποιηθούν, ενώ μπορεί να δυσαρεστηθείς από συμπεριφορές ανθρώπων στο επαγγελματικό περιβάλλον που δημιουργούν εμπόδια ή και καβγάδες. Πρόσεξε επαγγελματικά έγγραφα, συζητήσεις και ραντεβού, καθώς δεν αποκλείονται παρανοήσεις ή καθυστερήσεις. Αν είσαι σε φάση αναζήτησης εργασίας, φρόντισε να είσαι καλά προετοιμασμένος στα interviews και να ελέγχεις όλες τις λεπτομέρειες πριν υπογράψεις οτιδήποτε. Από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, με τον Ερμή ανάδρομο στον Σκορπιό, πρόσεξε την οργάνωση των ταξιδιών σου, τα έγγραφα που σχετίζονται με σπουδές ή εξωτερικό και τη χρήση του διαδικτύου — μικρές απροσεξίες μπορεί να προκαλέσουν ταλαιπωρίες. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να κινηθείς πιο συγκρατημένα, προνοητικά και συνειδητά και να φιλοσοφήσεις εκ νέου κάποιες σημαντικές υποθέσεις της ζωής σου!