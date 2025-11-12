«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ανακλήθηκαν 3.000 αιτήσεις, οι 1200 στην Ηλεία - Τι συνέβη με ένα σπίτι

Αίσθηση προκάλεσαν όσα ανέφερε στο ERTnews, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, για τις ανακλήσεις προκαταβολής 3.000 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» λόγω παρατυπιών που εντοπίστηκαν εγκαίρως.

Συγκεκριμένα, εκτός από τις 3.700 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν κανονικά, έγινε ανάκληση προκαταβολής για πάνω από 3.000 αιτήσεις εκ των οποίων οι 1200 στην Ηλεία, όπου ενδεικτικά 20 άτομα διεκδίκησαν με παρατυπία την κρατική επιχορήγηση για ένα σπίτι. «Είδαμε κάτι περίεργο, ότι το 1/3 του προγράμματος συγκεντρώνεται στην Ηλεία και λέμε τι γίνεται εκεί πέρα», είπε η υπουργός. «Επειδή ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα προς το παρόν δεν καταλογίζεται αξιόποινη πράξη. Το σημαντικό είναι ότι δεδομένου ότι όλα αυτά είναι ψηφιακά στοιχεία, το σύστημα θυμάται και υπάρχει μνήμη για συγκεκριμένες αιτήσεις έτσι σχεδιάζουμε προγράμματα αλλά τα ελέγχουμε κιόλας», τόνισε.

Το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με 14.000 ευρώ απευθείας επιχορήγηση και προκαταβολή 50%, χρηματοδοτεί το 60% της ανακαίνισης και το 50% της χρηματοδότησης.

«Σπίτι μου 2»: Πού κυμαίνονται οι τιμές

Αλλαγές ως προς την ηλικία των δικαιούχων και τα εισοδηματικά κριτήρια, προανήγγειλε η κ. Μιχαηλίδου, ενώ ήδη έχει απορροφηθεί το 62% για το «Σπίτι 2» αναφορικά με 20.000 στεγαστικά δάνεια.



Από τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, αυτό που φαίνεται είναι ότι η αύξηση των τιμών των ακινήτων που είναι μέσα στο σπίτι μου 2 είναι ανάλογη με τη γενική αύξηση των τιμών που πλέον είναι και χαμηλότερη όλης της αγοράς ακινήτων. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι συχνά αντιμετωπίζεται ως μέτρο ενίσχυσης της ζήτησης,, όχι ως μέτρο ενίσχυσης της προσφοράς και άρα πέφτουν οι τιμές. Είδαμε ότι πολλά κλειστά ακίνητα βγήκαν στην αγορά ακριβώς γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτές τις ηλικίες ακινήτων», είπε υπουργός.

«Προσβασιμότητα κατοίκον» – Απλοποίηση των διαδικασιών

Απόφαση που ορίζει ότι για κάποιες εργασίες, όπως ο εξοπλισμός, δεν χρειάζεται καν χαρτί μηχανικού, απλοποιεί τη διαδικασία ενώ παράλληλα αυξάνεται η αμοιβή του μηχανικού κατά 450€, πρόσθεσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι στο Συμβούλιο Υπουργών έλαβε συγχαρητήρια από τις ευρωπαϊκές Αρχές, «οι οποίες βλέπουν ότι η Ελλάδα έχει περάσει πια σε άλλο μοντέλο αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία». «Δεν είναι μόνο το επίδομα, είναι οι υπηρεσίες και άρα τα εργαλεία ελευθερίας που προσφέρει το κράτος στα άτομα με αναπηρία, σημείωσε, υπενθυμίζοντας προγράμματα όπως αυτό του «προσωπικού βοηθού».



Έχουμε 5.500 αιτήσεις της προσβασιμότητας για μέχρι 14.500 ευρώ με 50% προκαταβολή σε άτομα με αναπηρία έτσι ώστε να κάνουν τις παρεμβάσεις που χρειάζονται στο σπίτι τους, στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας τους, στη δουλειά τους, στο εξοχικό τους. Δηλαδή βρέθηκαν ξαφνικά σε αμαξίδιο και πρέπει τα χειροκίνητα ρολά να τα αντικαταστήσουν με ηλεκτρικά γιατί δεν μπορούν. Βρέθηκαν σε αμαξίδιο και πρέπει να κατεβάσουν τον ηλεκτρολογικό πίνακα, να ανοίξουν το θερμοσίφωνο γιατί δεν φτάνουν. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά καινοτόμο σε όλη την Ευρώπη. Το φτιάξαμε μαζί με το Κίνημα των ατόμων με αναπηρία και με την ΕΣΑμεΑ για να μας πουν οι άνθρωποι ποιες είναι οι παρεμβάσεις που χρειάζονται. Θα ξανανοίξει το πρόγραμμα», υπογράμμισε.

