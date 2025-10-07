Ανακοινώνεται το κυβερνητικό σχέδιο για να μη διψάσουμε

Παρά τις καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, (τις «όμορφες θάλασσες» του Τσίπρα, σκέφτομαι) ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει να ασχολείται με την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.

Χθες, όπως έμαθα, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία διυπουργική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για τη Διαχείριση των Υδάτων είναι θέμα ( ολίγων ) εβδομάδων.

Κατά τη χθεσινή σύσκεψη κατεγράφη η σημαντική ωρίμανση του κυβερνητικού σχεδιασμού, ενώ αποφασίστηκε η επιτάχυνση της υλοποίησης των επί μέρους έργων. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα σχέδιο με διάφορα στάδια και εφαρμογή σε πρώτη φάση στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου παρατηρείται και το οξύτερο πρόβλημα.

Πάντως, έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης τονίζει ότι της παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων θα προηγηθούν οι ανακοινώσεις για τη μεταρρύθμιση στις Πολεοδομίες και συγκεκριμένα τη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης από τους Δήμους που είναι σήμερα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.