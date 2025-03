Ανακούφιση από τις αλλεργίες: 7 βοηθήματα για αυτή την άνοιξη

Οι αλλεργίες είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγεία την άνοιξη, με χιλιάδες ανθρώπους να υποφέρουν από φτέρνισμα, ρινική καταρροή (ή μπούκωμα), κνησμό στη μύτη, τον λαιμό και τα μάτια, δακρύρροια και κοκκινίλα, βήχα, δύσπνοια, ξηροδερμία και οίδημα.

Ενώ πολλοί συνδέουν τις αλλεργίες με την παιδική ηλικία, κάποια αλλεργιογόνα, όπως η γύρη, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες και σε ενήλικες. Κάτι που επίσης δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι το στρες και η ψυχική φόρτιση μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, καθώς εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα και ο οργανισμός γίνεται πιο ευαίσθητος.

Η αλλεργική ρινίτιδα, η πιο συνηθισμένη μορφή αλλεργίας της άνοιξης, μπορεί να προκαλέσει συμφόρηση στη μύτη και δυσκολία στην αναπνοή, διαταράσσοντας τον ύπνο. Σίγουρα δεν είναι κάτι επικίνδυνο, αλλά οι διαταραχές στον ύπνο από αλλεργία συμβάλλουν στην κόπωση του οργανισμού και μειώνουν την ποιότητα ζωής.

Τα καλά νέα είναι ότι στο φαρμακείο (και στο φαρμακείο της φύσης) υπάρχουν λύσεις για τις πιο συνηθισμένες αλλεργίες. Ας δούμε 7 από αυτές που θεωρούνται πιο φυσικές.

Κερκετίνη (φυσική ή σε συμπληρώματα)

Η κερκετίνη ή βαλανοκετόνη είναι μια φλαβονόλη που βρίσκεται σε κρεμμύδια, πιπεριές και μούρα. Σύμφωνα με μελέτη στο περιοδικό European Review for Medical and Pharmacological Sciences, τα διατροφικά συμπληρώματα που περιέχουν κερκετίνη μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αλλεργίας από γύρη.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων ισταμίνης, ενός από τα χημικά που εμπλέκονται στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην εκδήλωση αλλεργιών. Η ισταμίνη συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς στα μυϊκά κύτταρα και στα αιμοφόρα αγγεία, προκαλώντας πρήξιμο, φαγούρα και παραγωγή βλέννας. Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C, όπως ακτινίδια, πορτοκάλια και πιπεριές, μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα της αλλεργίας και είναι εξίσου δραστικά με συμπληρώματα βιταμίνης C.

Βρομελίνη

Η βρομελίνη είναι ένα μίγμα πρωτεϊνολυτικών, κυρίως, ενζύμων που προέρχεται από τον ανανά ή/και τα κοτσάνια ανανά. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο Cellular Immunology, το εκχύλισμα ανανά μπορεί να μειώσει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις και την υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στα αλλεργιογόνα. Η βρομελίνη μπορεί να ληφθεί ως συμπλήρωμα διατροφής.

Προβιοτικά

Τα προβιοτικά μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, της κατάθλιψης και αρκετών ακόμα καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αλλεργιών. Μια μελέτη βρήκε ότι οι λακτοβάκιλλοι και τα μπιφιδοβακτήρια μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα αλλεργίας. Για μια διατροφή πλούσια σε προβιοτικά, αναζητείστε γιαούρτι, κεφίρ, βουτυρόγαλα, τέμπε, τουρσί ή συμπληρώματα προβιοτικών.

Κουρκουμίνη

Οι ρίζες του κουρκουμά έχουν έντονο πορτοκαλοκίτρινο χρώμα, το οποίο οφείλεται κυρίως σε λιποδιαλυτές πολυφαινολικές χρωστικές ουσίες που ονομάζονται κουρκουμινοειδή. Το βασικότερο κουρκουμινοειδές λέγεται κουρκουμίνη. Μία μελέτη του 2016 βρήκε ότι βελτιώνει την κυκλοφορία του αέρα στη μύτη και ρυθμίζει την ανοσοποιητική αντίδραση σε άτομα με αλλεργική ρινίτιδα.

Εκχύλισμα βουτυρόχορτου

Το βουτυρόχορτο δεν είναι πολύ διαδεδομένο στη χώρα μας, αλλά διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι έχει έντονες αντιισταμινικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί να ανακουφίσει από συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας.

Ροζμαρινικό οξύ

Το ροσμαρινικό οξύ αποτελεί την κύρια δραστική ουσία του φασκόμηλου, η οποία δεσμεύει τους οιστρογονικούς υποδοχείς, δρώντας ως ήπιο φυτοοιστρογόνο. Όσον αφορά τις αλλεργίες, τα εκχυλίσματα φασκόμηλου έχουν βρεθεί δραστικά κατά των συμπτωμάτων της αλλεργίας σε ποντίκια, είτε καταστέλλοντας μια κατηγορία πρωτεϊνών που λέγονται κυτοκίνες είτε ενισχύοντας τα βακτήρια του εντέρου.