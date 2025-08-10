Αναλήψεις από ATM: Νέο «τοπίο» για τις προμήθειες από τη Δευτέρα (11/8) – Όσα πρέπει να ξέρετε

Νέο τοπίο δημιουργείται από αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου, καθώς θα τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζων, ενώ παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες. Έτσι, από αύριο, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.

Η ρύθμιση προβλέπει: