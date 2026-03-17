Αναπόληση, αλλά και νεύρα έχουν 4 ζώδια, σήμερα 17/3

Η σημερινή Τρίτη έχει έναν έντονο και αρκετά φορτισμένο αστρολογικό τόνο, καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιο των Ιχθύων και σχηματίζει σύνοδο με τον Ανάδρομο Ερμή, ενώ αργά το βράδυ συναντά και τον Άρη. Ο συνδυασμός αυτών των όψεων δημιουργεί ένα κλίμα έντονων σκέψεων, συναισθηματικών αντιδράσεων αλλά και επεισοδιακών εξελίξεων. Από τη μία πλευρά, το παρελθόν επιστρέφει μέσα από συζητήσεις, μηνύματα ή σκέψεις που επανέρχονται στο μυαλό μας, ενώ από την άλλη, η σύνοδος με τον Άρη ανεβάζει την ένταση και κάνει τις αντιδράσεις πιο παρορμητικές. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν εντάσεις σε συζητήσεις, αποκαλύψεις ή ξαφνικές αντιπαραθέσεις που θα μας κάνουν να πούμε πράγματα που κρατούσαμε μέσα μας.

Πιο έντονα επηρεάζονται σήμερα οι Δίδυμοι (29 Μαΐου – 2 Ιουνίου), Παρθένοι (31 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου), Τοξότες (30 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου) και Ιχθύες (27 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου). Για εσάς η ημέρα μπορεί να φέρει έντονες συζητήσεις, νευρικότητα αλλά και γεγονότα που θα σας αναγκάσουν να αντιδράσετε άμεσα.

Η καλύτερη στάση σήμερα είναι η ψυχραιμία και η αποφυγή παρορμητικών αντιδράσεων, ιδιαίτερα σε συζητήσεις που έχουν έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Κριός – Μέρα ψυχολογικών αναμοχλεύσεων

Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Κριέ οι ρυθμοί χαλαρώνουν και εσύ έχεις περισσότερο την ανάγκη να αποστασιοποιηθείς για λίγο από όλους και από όλα, προκειμένου να κάνεις την δική σου εσωτερική προετοιμασία που θα σε κατευθύνει να βάλεις μπροστά σχέδια που έχουν μείνει πίσω. Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο των Ιχθύων και συναντά τον Ανάδρομο Ερμή, έτσι λοιπόν η μέρα για σένα έχει νοσταλγική διάθεση, εσύ διακρίνεσαι από έντονο ένστικτο, ενώ ψυχανεμίζεσαι ότι υπάρχει έντονο παρασκήνιο στα επαγγελματικά, όπου δεν έχεις καμία διάθεση να ασχοληθείς με το τί λέγεται πίσω από την πλάτη σου!

AstroTip: Άκουσε την εσωτερική σου φωνή και εντόπισε τι είναι αυτό που σου «χαλά» την διάθεση!

Ταύρος – Σκέψεις για το μέλλον και τους ανθρώπους γύρω σου

Η σημερινή Τρίτη αγαπητέ μου Ταύρε σε βάζει σε μία διαδικασία σκέψης γύρω από τα σχέδια που έχεις για το μέλλον και που πιθανότατα το τελευταίο διάστημα τα είχες αφήσει στη μέση, αλλά και γύρω από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό σου. Η Σελήνη κινείται στους Ιχθύες και συναντά τον Ανάδρομο Ερμή, φέρνοντας στο προσκήνιο επαφές από το παρελθόν ή συζητήσεις που σε κάνουν να θυμηθείς παλιές καταστάσεις. Είναι πιθανό σήμερα να έρθεις σε επικοινωνία με έναν φίλο που είχες καιρό να μιλήσεις ή να επανέλθει ένα σχέδιο που κάποτε είχες αφήσει στην άκρη. Η ημέρα έχει έντονη συναισθηματική χροιά και μπορεί να σε κάνει να επανεξετάσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται κοντά σου.

AstroTip: Μην αγνοήσεις ένα μήνυμα ή μία σκέψη που επιστρέφει από το παρελθόν.

Δίδυμοι – Σκέψεις για την επαγγελματική πορεία

Η σημερινή μέρα αγαπητέ μου Δίδυμε στρέφει το ενδιαφέρον σου περισσότερο προς τα επαγγελματικά και την εικόνα που θέλεις να προβάλλεις προς τα έξω. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε σύνοδο με τον Ανάδρομο Ερμή μπορεί να σε κάνει να αναλογιστείς παλιές επαγγελματικές επιλογές ή να επανεξετάσεις μία απόφαση που είχες πάρει στο παρελθόν. Είναι πιθανό να προκύψει μία συζήτηση με ένα πρόσωπο από τον επαγγελματικό χώρο ή να επανέλθει μία ιδέα που κάποτε είχες αφήσει στην άκρη. Η ημέρα μπορεί να σου δείξει τι χρειάζεται να αλλάξεις ή να διορθώσεις στην επαγγελματική σου πορεία.

AstroTip: Σκέψου προσεκτικά πριν πάρεις νέες αποφάσεις – σήμερα το παρελθόν έχει κάτι να σου διδάξει.

Καρκίνος – Νοσταλγία και βαθύτερες σκέψεις

Η σημερινή Τρίτη αγαπητέ μου Καρκίνε σε κάνει να βρίσκεσαι σε μία πιο φιλοσοφική διάθεση, καθώς η Σελήνη στους Ιχθύες συναντά τον Ανάδρομο Ερμή και φέρνει στο μυαλό σου σκέψεις, αναμνήσεις αλλά και ερωτήματα για το μέλλον. Μπορεί να θυμηθείς ένα παλιό σχέδιο που είχες για ένα ταξίδι ή για μία αλλαγή στη ζωή σου και να αναρωτηθείς αν έχει έρθει η στιγμή να το επαναφέρεις. Η ημέρα μπορεί επίσης να φέρει μία συζήτηση ή μία πληροφορία που θα σε βοηθήσει να δεις μία κατάσταση πιο βαθιά. Το ένστικτό σου λειτουργεί έντονα και μπορείς να καταλάβεις πράγματα που δεν λέγονται ανοιχτά.

AstroTip: Άκου την εσωτερική σου καθοδήγηση – σήμερα μπορεί να σε οδηγήσει σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις.

Λέων – Σκέψεις για οικονομικά και εμπιστοσύνη

Η σημερινή μέρα αγαπητέ μου Λέοντα σε βάζει σε μία διαδικασία ανασκόπησης γύρω από οικονομικά ζητήματα αλλά και γύρω από θέματα εμπιστοσύνης. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε σύνοδο με τον Ανάδρομο Ερμή μπορεί να φέρει στο προσκήνιο μία παλιά οικονομική υπόθεση ή μία συζήτηση που σχετίζεται με χρήματα και υποχρεώσεις. Είναι πιθανό να επανεξετάσεις έναν οικονομικό σχεδιασμό ή να θυμηθείς μία παλιά συμφωνία που χρειάζεται τώρα νέα προσέγγιση. Παράλληλα, η ημέρα μπορεί να σε κάνει να σκεφτείς πιο βαθιά τη στάση ενός ανθρώπου απέναντί σου.

AstroTip: Μην πάρεις βιαστικές οικονομικές αποφάσεις – σήμερα χρειάζεται καθαρό μυαλό.

Παρθένος – Αναμνήσεις και σκέψεις για τις σχέσεις

Για τη σημερινή Τρίτη αγαπητέ μου Παρθένε, η προσοχή σου στρέφεται κυρίως στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η Σελήνη κινείται στους Ιχθύες, ακριβώς απέναντι από το ζώδιό σου, και συναντά τον Ανάδρομο Ερμή, δημιουργώντας ένα κλίμα νοσταλγίας αλλά και επαναξιολόγησης ανθρώπων και καταστάσεων. Είναι πολύ πιθανό σήμερα να έρθεις σε επαφή με ένα πρόσωπο από το παρελθόν ή να γίνει μία συζήτηση που θα σε κάνει να θυμηθείς παλιές εμπειρίες. Η ημέρα σε καλεί να σκεφτείς πιο βαθιά τι θέλεις πραγματικά από μία σχέση ή μία συνεργασία. Παράλληλα, το ένστικτό σου λειτουργεί έντονα και μπορείς εύκολα να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από λόγια και συμπεριφορές.

AstroTip: Μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις – σήμερα είναι ημέρα κατανόησης και όχι δράσης.

Ζυγός – Αναθεώρηση στην καθημερινότητα

Η σημερινή Τρίτη αγαπητέ μου Ζυγέ σε βρίσκει να σκέφτεσαι περισσότερο ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα, τη δουλειά αλλά και τις ευθύνες που έχεις αναλάβει. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε σύνοδο με τον Ανάδρομο Ερμή σε οδηγεί να επανεξετάσεις τον τρόπο που οργανώνεις το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις σου. Είναι πιθανό να επανέλθει ένα θέμα εργασίας που είχες αφήσει στην άκρη ή να θυμηθείς μία εκκρεμότητα που πρέπει να τακτοποιηθεί. Η ημέρα έχει έναν πιο εσωτερικό ρυθμό και σου δίνει την ευκαιρία να βάλεις σε τάξη σκέψεις και προτεραιότητες.

AstroTip: Δες τι χρειάζεται να αλλάξεις στην καθημερινότητά σου για να νιώθεις πιο ήρεμος.

Σκορπιός – Νοσταλγία και έντονα συναισθήματα

Η ενέργεια της σημερινής ημέρας αγαπητέ μου Σκορπιέ σε φέρνει πιο κοντά στα συναισθήματά σου. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε σύνοδο με τον Ανάδρομο Ερμή ενεργοποιεί τον τομέα του έρωτα, της δημιουργικότητας αλλά και των αναμνήσεων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σου. Είναι πιθανό να σκεφτείς ένα πρόσωπο από το παρελθόν ή να θυμηθείς στιγμές που σου δημιούργησαν έντονα συναισθήματα. Η ημέρα μπορεί επίσης να φέρει μία επικοινωνία που θα σε συγκινήσει ή θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μία προσωπική ιστορία. Το ένστικτό σου είναι ιδιαίτερα ισχυρό και μπορεί να σε οδηγήσει σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις.

AstroTip: Άφησε τον εαυτό σου να νιώσει χωρίς να πιέζεις τα συναισθήματα.

Τοξότης – Σκέψεις για το σπίτι και το παρελθόν

Η σημερινή Τρίτη αγαπητέ μου Τοξότη σε βάζει σε μία πιο εσωτερική διαδικασία σκέψης που σχετίζεται με το σπίτι, την οικογένεια αλλά και το παρελθόν σου. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε σύνοδο με τον Ανάδρομο Ερμή μπορεί να φέρει στο μυαλό σου παλιές αναμνήσεις ή να σε οδηγήσει σε μία συζήτηση με ένα πρόσωπο της οικογένειας για θέματα που είχαν μείνει άλυτα. Είναι πιθανό να σκεφτείς πιο έντονα τις ρίζες σου ή να νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο από τον έντονο ρυθμό της καθημερινότητας. Η ημέρα είναι ιδανική για εσωτερική ανασκόπηση και κατανόηση καταστάσεων που σε επηρέασαν βαθιά.

AstroTip: Δώσε χώρο στις σκέψεις και στις αναμνήσεις που επιστρέφουν σήμερα.

Αιγόκερως – Επικοινωνίες που σε βάζουν σε σκέψεις

Η σημερινή Τρίτη αγαπητέ μου Αιγόκερε φέρνει στο προσκήνιο επικοινωνίες, συζητήσεις αλλά και πληροφορίες που σε κάνουν να σκεφτείς πιο βαθιά ορισμένες καταστάσεις. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε σύνοδο με τον Ανάδρομο Ερμή ενεργοποιεί τον τομέα των επαφών και μπορεί να φέρει μία επικοινωνία με ένα πρόσωπο από το παρελθόν ή μία συζήτηση που θα σε κάνει να θυμηθείς γεγονότα που είχες αφήσει πίσω σου. Η ημέρα έχει έναν έντονα νοσταλγικό τόνο και σε καλεί να επανεξετάσεις σκέψεις και αποφάσεις που είχες πάρει το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, το ένστικτό σου λειτουργεί δυνατά και μπορείς να καταλάβεις περισσότερα από όσα λέγονται.

AstroTip: Πρόσεξε τα σημάδια της ημέρας – μία πληροφορία μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο φαίνεται.

Υδροχόος – Ανασκόπηση σε οικονομικά ζητήματα

Για σήμερα αγαπητέ μου Υδροχόε, το ενδιαφέρον σου στρέφεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την οικονομική σου ασφάλεια και τις πρακτικές σου ανάγκες. Η Σελήνη στους Ιχθύες συναντά τον Ανάδρομο Ερμή και σε οδηγεί να επανεξετάσεις έναν οικονομικό σχεδιασμό ή μία υπόθεση που σχετίζεται με χρήματα και αξίες. Είναι πιθανό να θυμηθείς μία παλιά συμφωνία ή να σκεφτείς έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των πόρων σου. Η ημέρα δεν είναι κατάλληλη για βιαστικές αποφάσεις, αλλά περισσότερο για να παρατηρήσεις και να καταλάβεις τι χρειάζεται αλλαγή.

AstroTip: Δες με καθαρό μάτι τις οικονομικές σου προτεραιότητες πριν κάνεις το επόμενο βήμα.

Ιχθύες – Συναισθηματική ευαισθησία και έντονη διαίσθηση

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Ιχθύ σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η Σελήνη κινείται στο δικό σου ζώδιο και συναντά τον Ανάδρομο Ερμή. Η ενέργεια της ημέρας σε κάνει πιο ευαίσθητο, πιο διαισθητικό αλλά και πιο νοσταλγικό. Είναι πιθανό να θυμηθείς πρόσωπα ή καταστάσεις από το παρελθόν που άφησαν έντονο αποτύπωμα μέσα σου. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει μία επικοινωνία που θα σε συγκινήσει ή θα σε κάνει να δεις μία σχέση από διαφορετική οπτική. Η διαίσθησή σου λειτουργεί πολύ δυνατά και μπορεί να σου αποκαλύψει πράγματα που μέχρι τώρα δεν είχες συνειδητοποιήσει.

AstroTip: Εμπιστεύσου το ένστικτό σου – σήμερα μπορεί να σου δείξει τον σωστό δρόμο.