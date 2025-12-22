Ανασχηματισμός Γενικών Γραμματέων με το βλέμμα στις κάλπες: Ποιοι φεύγουν - Τα νέα πρόσωπα

Σε ευρύ ανασχηματισμό των Γενικών Γραμματέων σε τρία κεντρικά Υπουργεία προχώρησε η Κυβέρνηση. Οι παραιτήσεις των προκατόχων τους συνδέονται άμεσα με την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις επόμενες εθνικές εκλογές, καθώς η νομοθεσία επιβάλλει την αποχώρηση από θέσεις δημόσιας ευθύνης τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, τοποθετώντας πρόσωπα με ισχυρή ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Μετανάστευσης.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών



Στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, ο Απόστολος Κασάπης διαδέχεται τον Γεώργιο Χριστόπουλο.

Ο κ. Κασάπης είναι οικονομολόγος με εκτενή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και τις επίσημες στατιστικές.

Διαθέτει τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.Έχει υπηρετήσει σε επιτελικές θέσεις στην ΕΛΣΤΑΤ και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, η Αντιγόνη Γιαννακάκη αναλαμβάνει τη θέση του Αθανασίου Τσούρα. Η κα Γιαννακάκη είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο εμπράγματο και το εμπορικό δίκαιο. Διετέλεσε Υποδιοικήτρια της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπουργείο Ανάπτυξης



Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας τοποθετείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αντικαθιστώντας τον Σωτήρη Αναγνωστόπουλο.

Ο κ. Μαραβέγιας είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής Ανάλυσης στο ΕΚΠΑ και έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρύτανη.Υπηρέτησε ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του 2012 και από τον Μάρτιο του 2025 ήταν σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης.

Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, ο Δημήτρης Τερζής διαδέχεται τον Τάσο Γαϊτάνη. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ με διδακτορικό από το UCL και ειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη Silicon Valley των ΗΠΑ και έχει διδάξει σε βρετανικά πανεπιστήμια.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, η Κωνσταντίνα Παπακώστα αντικαθιστά τον Εμμανουήλ Λογοθέτη. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Πρόεδρος του ΙΦΕΤ από τον Μάρτιο του 2023.Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος υπουργών Υγείας και επιστημονική συνεργάτης στη Βουλή.

Τέλος, στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, ο Σπυρίδων Σταθούλης διαδέχεται τον Δημήτριο Γλύμη. Είναι δικηγόρος και εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου από το 2007. Έχει υπηρετήσει ως Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας.

