Αναστάτωση στην Ιεράπετρα - Δύτης εντόπισε βλήμα στον βυθό

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία της Ιεράπετρας την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, όταν δύτης εντόπισε πυρομαχικό υλικό, το οποίο εκτιμάται ότι είναι βλήμα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το πυρομαχικό εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 2,5 μέτρων, ενώ έχει μήκος περίπου 50 εκατοστών και βρίσκεται σε οξείδωση.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας, για τον εντοπισμό από δύτη ενός πυρομαχικού υλικού, πιθανόν βλήμα, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ιεράπετρας. Το πυρομαχικό εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 2,5 μέτρων, ενώ έχει μήκος περίπου 50 εκατοστών και βρίσκεται σε οξείδωση. Από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας έγινε σήμανση του σημείου, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες».