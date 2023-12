Ο δύο φορές βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, Andre Braugher, πέθανε την περασμένη Δευτέρα, σε ηλικία 61 ετών. Ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό για τους ρόλους του σε δημοφιλείς σειρές, όπως ο ντετέκτιβ Frank Pembleton στο «Homicide: Life On The Street» και ο Captain Raymond Holt στο «Brooklyn Nine-Nine».

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του ηθοποιού, ο Andre Braugher έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα έπειτα από μια σύντομη ασθένεια.

Η σύζυγός του, επίσης ηθοποιός Ami Brabson, και οι γιοι του Michael, Isaiah και John Wesley, αλλά και ο αδελφός του Charles Jennings και η μητέρα του Sally Braugher ήταν στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές.

Με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του, ο Andre Braugher έγινε γνωστός από τη δραματική σειρά του NBC «Homicide: Life on the Street», το οποίο προβλήθηκε από το 1992 έως το 1998. Κέρδισε ένα Emmy για την ερμηνεία του επίμονου, αλαζονικού ντετέκτιβ Frank Pembleton το 1998.

Ωστόσο, η ερμηνεία του ως Captain Raymond Holt στην επιτυχημένη κωμωδία «Brooklyn Nine-Nine» δίπλα στον Andy Samberg ήταν εκείνη που τον καταξίωσε στα μάτια του κοινού. Κέρδισε δύο Critics Choice Awards για τον καλύτερο δεύτερο ανδρικό ρόλο σε κωμική σειρά και έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy για την ερμηνεία του ως ένας μαύρος, γκέι διοικητής αστυνομικού τμήματος.

Γεννημένος το 1962 στο Σικάγο ο Andre Braugher, ο οποίος ήταν ο μικρότερος από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς του, έκανε θεατρικές σπουδές με υποτροφία στο Stanford και μαθήματα υποκριτικής στο Juilliard.

Ο πρώτος του ρόλος στον κινηματογράφο ήρθε στο Glory του 1989 όταν έπαιξε έναν στρατιώτη των Βόρειων σε ένα από τα πρώτα αφροαμερικανικά συντάγματα του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου. Η ταινία κέρδισε τρία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του β' ανδρικού ρόλου για τον συμπρωταγωνιστή του Andre Braugher, Danzel Washington.

Παράλληλα, συμμετείχε και σε άλλες κινηματογραφικές ταινίες όπως: «Primal Fear», «City of Angels», «Frequency», «Duets», «Poseidon», The Mist», «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer» και «Salt».

Από το 2009 έως το 2011, πρωταγωνίστησε στο «Men of a Certain Age» στο TNT. Ο Braugher κέρδισε ένα Primetime Emmy το 1998 για το «Homicide» και ένα άλλο για το «Thief» του FX το 2006.