Αντιδρά το ελληνικό λόμπι: Η «USA Today» διαφημίζει τα κατεχόμενα ως παράδεισο για συνταξιούχους

Δημήτρης Σουλτογιάννης - Νέα Υόρκη

«Δριμύ κατηγορώ» η επιστολή του προέδρου της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής Δικαιοσύνης για την Κύπρο, κ. Φίλιπ Κρίστοφερ προς τη δημοσιογράφο Kathleen Wong και την ίδια την USA Today σχετικά με την απόφασή τους να συμπεριλάβουν την κατεχόμενη Κερύνεια στον κατάλογο των 14 ιδανικών υπερπόντιων προορισμών για τη συνταξιοδότηση των Αμερικανών πολιτών.

Η δημοσιογράφος στο άρθρο της με τίτλο «Escape to paradise: Explore the 14 best overseas retirement spots for 2025» κατέταξε την Κρήτη στην 4η θέση και την Κερύνεια στην 9η θέση του καταλόγου και το χειρότερο αποκαλεί τα κατεχόμενα ως Βόρεια Κύπρο. Ο κ. Κρίστοφερ απαριθμεί τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής των 36% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπενθυμίζει ότι υπάρχουν 10.000 Αμερικανοί καταγόμενοι από την Κερύνεια και τις άλλες κατεχόμενες περιοχές που έχασαν τα σπίτια τους και την ακίνητη περιουσία το 1974.

Τονίζει επίσης ότι σήμερα εν έτει 2025 μόνο τα 10% των κατοίκων και εποίκων κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Ο κ. Κρίστοφερ καλεί την αρθρογράφο να αναθεωρήσει το άρθρο της και να διαγράψει την Κερύνεια από τον κατάλογο των 14 ιδανικών υπερπόντιων προορισμών για τη συνταξιοδότηση των Αμερικανών. Το πλήρες κείμενο της επιστολής της 20ής Φεβρουαρίου 2025 του προέδρου της ΠΣΕΚΑ, κ. Φίλιπ Κρίστοφερ προς την Kathleen Wong και την ίδια την USA Today:

«Αγαπητή κυρία Wong, Στις 20 Ιουλίου 1974, η Τουρκία εισέβαλε παράνομα και βάναυσα στο νησιωτικό έθνος της Κύπρου εκδιώκοντας 200.000 Ελληνοκύπριους από τις πατρογονικές τους εστίες, καταστρέφοντας 500 ελληνορθόδοξες εκκλησίες και άλλαξε τα δημογραφικά στοιχεία εισάγοντας 300.000 κατοίκους της Βόρειας Κύπρου. Στο πρόσφατο άρθρο σας, αναφέρεστε στην Κερύνεια της Βόρειας Κύπρου ως το 9ο καλύτερο μέρος για συνταξιοδότηση. Υπάρχουν περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί πολίτες που έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους το 1974.

Γεννήθηκα στην Κύπρο και οι γονείς μου πέθαναν με όνειρο να επιστρέψουν στην Κερύνεια. Πώς μπορείτε να αναφέρετε την Κερύνεια ως ένα καλό μέρος για να πάρετε σύνταξη όταν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες ελέγχουν όχι μόνο την Κερύνεια, αλλά το 36% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι προφανές ότι δεν γνωρίζετε την τραγωδία της Κύπρου και τον αγώνα του κυπριακού λαού για Ελευθερία και Δικαιοσύνη! Επιπλέον, μόνο το 10% των κατοικιών στη βόρεια κατεχόμενη περιοχή έχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Σας προτρέπω να αναθεωρήσετε και να διορθώσετε το άρθρο σας.

Φιλικά,

Φίλιππος Κρίστοφερ

Πρόεδρος της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής Δικαιοσύνης για την Κύπρο»