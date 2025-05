«Αντίποινα» του Ισραήλ κατά των Χούθι: Βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο της πρωτεύουσας στην Υεμένη

Após fortes ataques israelenses ontem terem destruído vastas áreas do porto iemenita de Hodeida, hoje Israel voltou à carga, com o alvo sendo o aeroporto da capital iemenita, Sanaa. O objetivo de Israel com esses ataques é destruir a infraestrutura usada pelos terroristas Houthis… pic.twitter.com/f93MkGzGIL