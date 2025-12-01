Αντωνόπουλος: Το πρώτο πράγμα που λέω όταν ξυπνάω το πρωί είναι “Καλημέρα” και “είσαι ακόμα ζωντανός''

Στην περίοδο που παρουσίαζε δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ και στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς - νωρίς» και είπε χαρακτηριστικά: «Το πρώτο πράγμα που λέω στον εαυτό μου όταν ξυπνάω το πρωί είναι “Καλημέρα” και “είσαι ακόμα ζωντανός, ελπίζω να είσαι και την υπόλοιπη μέρα”». Ενώ εξήγησε ότι αντιμετωπίζει ακόμα και τις αντιξοότητες με ψυχραιμία. «Ο επιμένων νικά. Έχω επιμείνει πολύ στη ζωή μου και έχω νικήσει. Για να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι, μάλλον τα έχω καταφέρει».



Μιλώντας για την πορεία του στην τηλεόραση εξομολογήθηκε: «Πέρασα 15 χρόνια στο δελτίο ειδήσεων και άλλα δύο σε μια εκπομπή του δελτίου, που δεν ήταν όμως ειδήσεις. Μια ολόκληρη ζωή στην ΕΡΤ. Το πιο αγχωτικό ήταν το ζωντανό αλλά από ένα σημείο και μετά το συνηθίζεις. Μπήκα ξαφνικά χωρίς να είμαι καθόλου προετοιμασμένος ότι θα κάνω δελτία ειδήσεων και βρέθηκα προσωρινά μες στην ΕΡΤ για 17 χρόνια. Ήταν συναρπαστικό».

Και συμπλήρωσε αναφερόμενος στα ευτράπελα: «Συμβαίνουν πράγματα την ώρα που λες το δελτίο. Γίνεται κάτι και πρέπει να είσαι εσύ εκεί, να έχεις την εγρήγορση να τα αντιμετωπίσεις όλα χωρίς να παίρνεις μέρος. Δεν είναι εύκολο αλλά το συνήθισα και το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση. Μέχρι που έφυγα από την ΕΡΤ και… ησύχασα. Από ένα σημείο και μετά, είχα πάρει τον αέρα. Πολλές φορές μου έχει συμβεί να με πιάσουν τα γέλια σε δελτίο ειδήσεων. Και σε εκλογές και στο περίφημο δημοψήφισμα για το για το ναι ή όχι στην βασιλευομένη δημοκρατία. Εκεί είχα γελάσει πάρα πολύ.

Λέγαμε τα αποτελέσματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπήρχε το τραγούδι της Αλέκας Κανελίδου, “Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ”. Εμείς το είχαμε φυσικά λίγο διασκευάσει... “Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο είναι το ποσοστό”. Γιατί έπεφτε η βασιλευομένη δημοκρατία. Και ταυτόχρονα είχε βγει και μια αφίσα με ένα στέμμα και ένα μωρό που έκανε πιπί μες στο στέμμα».