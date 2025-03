«Anxiety»: Viral στο TikTok το τραγούδι - Από Γουίλ Σμιθ μέχρι... Λατινοπούλου όλοι χορεύουν Doechii

Ήταν το τραγούδι που επέλεξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στο Instagram, για να δείξει στους «εχθρούς» της ότι δεν πτοείται καθόλου από όσα λένε εναντίον της και παρά το ότι εκείνοι αγχώνονται με την παρουσία της, εκείνη δεν αγχώνεται καθόλου.

Ο λόγος για το «Anxiety», της βραβευμένης με Grammy Doechii. Η 26χρονη Αμερικανίδα ράπερ και τραγουδοποιός έχει προκαλέσει αίσθηση με το ταλέντο της και έχει ήδη αποκτήσει το δικό της, νεαρό κυρίως, φανατικό κοινό.

Σίγουρα το «Anxiety» είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2019, πρώτα από το δικό της κανάλι στο Youtube.

Η ράπερ και τραγουδοποιός Doechii. Φωτό: CAROLINE BREHMAN/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην αρχή το τραγούδι δεν έτυχε ιδιαίτερης αποδοχής, όμως μετά την επανακυκλοφορία του στις αρχές Μαρτίου του 2025 ως συνεργασία της Doechii με τον ράπερ Sleepy Hallow, το τραγούδι απογειώθηκε και πυροδότησε ένα νέο trend στα social media.

Το τραγούδι αυτό έχει κλέψει τις εντυπώσεις σε συνδυασμό με το γνωστό χορευτικό του Γουίλ Σμιθ από τη σειρά «Ο πρίγκιπας του Μπελ Ερ».

Το τραγούδι της Doechii βασίζεται στο μουσικό μοτίβο του πασίγνωστου «Somebody That I Used to Know» του Gotye. Ωστόσο, η αληθινή έκπληξη ήρθε, όταν το χορευτικό που σχετίζεται με το τραγούδι άρχισε να επαναλαμβάνεται σε βίντεο στο TikTok.

Το χορευτικό που κάνουν οι χρήστες, αναπαριστά μια δημοφιλή σκηνή από την κλασική σειρά, όπου ο Γουίλ Σμιθ και η Τατιάνα Άλι χορεύουν μαζί, με τον Σμιθ να ακολουθεί αθόρυβα τη ρυθμική κίνηση της Άλι πίσω από την πλάτη της.

Αυτό το χορευτικό έδεσε τέλεια με το τραγούδι της Doechii, με τον ίδιο τον Γουίλ Σμιθ να συμμετέχει επίσης στην φρενίτιδα ανεβάζοντας το δικό του βίντεο στο Instagram.

Στο βίντεο αυτό, οι τρεις βασικοί συντελεστές της τάσης, Γουίλ Σμιθ, Τατιάνα Αλι και Doechii, δημιούργησαν την πιο εντυπωσιακή εκδοχή της χορευτικής κίνησης.

Στο νέο βίντεο, η Τατιάνα Αλι ξεκινά τον χορό, ενώ ο Γουίλ Σμιθ τη συνοδεύει, και στη συνέχεια η Doechii αναλαμβάνει τη σκηνή και ξεκινά να χορεύει. Στη λεζάντα του βίντεο ο Γουίλ Σμιθ γράφει χαρακτηριστικά: «Περίμενα 35 χρόνια για να γίνει αυτός ο χορός τάση».

Ένα απίστευτο trend

Στους στίχους του τραγουδιού, η Doechii αναφέρεται σε θέματα που συναντώνται και στο Alligator Bites Never Heal, με το οποίο κέρδισε Grammy. Στο ρεφρέν τραγουδά: «Anxiety / Keep on trying me», εκφράζοντας την ένταση και το άγχος που βιώνει, κάτι που συνδυάζεται με την αίσθηση καταπίεσης που περιγράφει.

Η τάση κέρδισε αμέσως δημοτικότητα και στο TikTok έχουν ανέβει πάνω από 800.000 βίντεο χρησιμοποιώντας το τραγούδι της Doechii, προκαλώντας έναν πραγματικό χαμό στην πλατφόρμα.