Απέργης: Με νοιάζει να αφήσω στα παιδιά μου ένα σπίτι... κάτι που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι γονείς μου

Ο Ιωάννης Απέργης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε μεταξύ άλλων για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει, ενώ παραδέχθηκε ότι νιώθει ανασφάλεια με την δουλειά που κάνει δεδομένου ότι επιθυμία του είναι να μπορέσει να αφήσει ένα σπίτι στα παιδιά του.

«Πάντα έχω έναν φόβο για τη δουλειά, δεν θεωρώ δεδομένο όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Πάντα προβληματίζομαι, σκέφτομαι, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά. Θέλω πάντα να έχω ένα δεύτερο πλάνο, μήπως και δεν χτυπήσει το τηλέφωνο. Το μόνο που με νοιάζει, όπως κάθε γονιό, είναι να έχουν τα παιδιά μου ένα σπίτι, κάτι που δεν μπόρεσαν να μου αφήσουν οι γονείς μου» ανέφερε.

Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός - που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς σειρές, όπως η «Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» και «Αυτή η νύχτα μένει», έχει αποκτήσει τρεις γιους με την αγαπημένη του Κατερίνα Νικοδήμα, την οποία παντρεύτηκε το 2020.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ηθοποιός είχε παραδεχθεί ότι χρειάστηκε να ισορροπήσει την δουλειά με την οικογενειακή ζωή, όταν αντιλήφθηκε ότι χάνει στιγμές των παιδιών του. «Μου το λέγανε όλοι όταν ήταν η σύζυγος σε ενδιαφέρουσα στον πρώτο, στον Οδυσσέα μας, ότι «κοίτα μην μεγαλώσουνε...» και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Όταν όμως έχασα πέρυσι, που έκλεινε τα τέσσερα ο Οδυσσέας, και ήμουνα στην Καλαμάτα, τα γενέθλια και σβήναμε την τούρτα μέσω τηλεδιάσκεψης.... Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είπα «τα κάνουμε όλα για το χρήμα». Από τότε είμαστε αυτοκόλλητοι. Χρειάζονται τα χρήματα, αλλά κάτι παθαίνουμε και θέλουμε όλο και περισσότερα».