Απίστευτη ανακάλυψη: Επιστήμονες βρήκαν νέο νανο-πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα

🚨 New dwarf planet candidate: 2017 OF201 🚨

~700 km wide, now 90.5 AU from the Sun.

Orbit: a = 838 AU, q = 44.9 AU — deep into the inner Oort Cloud.

Possibly part of a hidden population totaling ~1% of Earth’s mass.

📄 Paper: https://t.co/zR5Cer6mzr#astronomy #dwarfplanet pic.twitter.com/btZDSHBb2R