Απίστευτο εύρημα στο ΑΤ Κυψέλης: Υδραυλικός ανακάλυψε 9 πιστόλια στην κεντρική αποχέτευση

Αντιμέτωπος με ένα απίστευτο εύρημα ήρθε ο υδραυλικός που το απόγευμα της Τρίτης (2/2) κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης προκειμένου να ξεβουλώσει το κεντρικό φρεάτιο.

Αυτό καθώς στο... αποχετευτικό σύστημα του κτιρίου, κατά τη διάρκεια των υδραυλικών εργασιών, εντοπίστηκαν 9 πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου. Πρόκειται για όπλα μη λειτουργικά, καθώς λόγω παλαιότητας και συνθηκών είχαν διαβρωθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για εύρημα που προκαλεί πολλά ερωτήματα καθώς εντοπίστηκαν στο κεντρικό φρεάτιο Αστυνομικού Τμήματος.

Τα όπλα που βρέθηκαν στην αποχέτευση του ΑΤ Κυψέλης

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία, με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασής Εγκλημάτων Κυψέλης να αναλαμβάνει την προανάκριση.