Απίστευτο: Κόκκινος κεραυνός «έσκισε» τον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας - Τι είναι τα σπάνια red sprites

Μια καταπληκτική και σπάνια εικόνα κατάφεραν να απαθανατίσουν τρεις φωτογράφοι στον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας στις 11 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι φωτογραφικές μηχανές του Νεοζηλανδού Τομ Ράε και των Ισπανών Νταν Ζάφρα και Χοσέ Κανταμπράνα είχαν εστιάσει στον ουρανό πάνω από τους βράχους Ōmārama Clay όπου φαίνεται ο Γαλαξίας όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν τα red sprites (κόκκινα δαιμόνια).

Οι φωτογράφοι νόμιζαν ότι θα ήταν τυχεροί αν είχαν καθαρό ουρανό εκείνο το βράδυ, αλλά η νύχτα τους έμεινε «αξέχαστη», δήλωσε ο Ράε στην ιστοσελίδα Guardian.

Τι είναι τα red sprites

Γνωστά και ως «κόκκινες αστραπές», πρόκειται για ένα από τα σπανιότερα φωτεινά φαινόμενα στον κόσμο, κατά τα οποία φωτεινές πορφυρές λάμψεις εμφανίζονται στον ουρανό.

Τα red sprites είναι εκρήξεις ηλεκτρικής ενέργειας στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που παράγονται από καταιγίδες. Σε αντίθεση με τους κεραυνούς που εκτοξεύονται προς το έδαφος, αυτά εκτοξεύονται προς την ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μορφές που μοιάζουν με στήλες, καρότα ή ακόμα και μέδουσες.

Η πρώτη φωτογραφία ενός red sprite τραβήχτηκε, κατά λάθος, το 1989, από μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Είναι τόσο σύντομα αφού διαρκούν μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες σπάνια είναι ορατά με γυμνό μάτι. Όμως η ομάδα των τριών στάθηκε τυχερή. «Τυχαίνει να κοιτάζω απευθείας ένα όταν συνέβη – απλώς μια τέλεια σύμπτωση κοιτάζοντας το σωστό μέρος του ουρανού και είδα μια σύντομη κόκκινη λάμψη», είπε ο Ράε.

«Φαίνεται σαν να βλέπεις κάτι που δεν είναι αληθινό, είναι πολύ αιθέριο... είναι αυτό το πολύ βαθύ κόκκινο χρώμα που υπάρχει για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, οπότε είναι πραγματικά ενδιαφέρον να το βλέπεις» προσέθεσε.

Η απαθανάτιση ενός κόκκινου sprite απαιτεί άριστη γνώση της τεχνικής φωτογραφίας, καθώς και κατανόηση της επιστήμης και της δημιουργικής έμπνευσης, είπε ο Ράε. «Είναι ένα πραγματικά περίπλοκο είδος φωτογραφίας που είναι επίσης πολύ ικανοποιητικό».

Ο Ζάφρα, από την πλευρά του, χαρακτήρισε την εμπειρία μια από τις «πιο ξεχωριστές νύχτες» της ζωής του. «Μπορούσα να δω τον Γαλαξία να λάμπει πάνω από τον ορίζοντα, ενώ αυτές οι τεράστιες κόκκινες δέσμες φωτός χόρευαν πάνω από μια καταιγίδα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά», είπε. «Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που ξέρεις ότι είσαι μάρτυρας κάτι που πιθανότατα δεν θα ξαναδείς ποτέ» κατέληξε.