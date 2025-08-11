Απίστευτο περιστατικό στην Αυστρία: 24χρονος κρεμόταν από τρένο υψηλής ταχύτητας

Απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε στην Αυστρία με πρωταγωνιστή έναν 24χρονο Αλγερινό.

Ο 24χρονος επέζησε «από θαύμα», καθώς βρέθηκε να κρέμεται από συρμό σε αυστριακό τρένο υψηλής ταχύτητας. Το περιστατικό ανακοίνωσαν την Κυριακή οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της χώρας.

Ο άνδρας φέρεται να βρέθηκε εκτός του συρμού στο σταθμό Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, ενώ είχε βγει για να καπνίσει.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, ο άνδρας πιάστηκε από το εξωτερικό μέρος του τρένου. Τον αντιλήφθηκαν μόνο όταν άρχισε να χτυπά τα παράθυρα, με τον μηχανοδηγό να ενεργοποιεί το φρένο έκτακτης ανάγκης.

Στην συνέχεια, το πλήρωμα τον επιβίβασε και το τρένο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του με προορισμό τη Βιέννη, όπου και έφτασε με επτά λεπτά καθυστέρηση.

Βγήκε να καπνίσει κι έμεινε εκτός συρμού

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η εφημερίδα Heute, ο 24χρονος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το τρένο πραγματοποίησε στάση προκειμένου να καπνίσει, αλλά δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί κανονικά, με αποτέλεσμα να σκαρφαλώνει στον χώρο μεταξύ δύο βαγονιών. Στον σταθμό Meidling της Βιέννης, ο 24χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων έκανε λόγο για μια «απόλυτα ανεύθυνη» πράξη, επισημαίνοντας πως ανάλογες πράξεις καταλήγουν σε θανάτους και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον ίδιο τον δράστη, αλλά και διασώστες και προσωπικό ασφαλείας.