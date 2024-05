Ο Μπίλι Ζέιν μεταμορφώθηκε στον πρωταγωνιστή του «The Godfather» (Ο Νονός) Μάρλον Μπράντο για τη νέα βιογραφική ταινία «Waltzing with Brando».

Ο ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός ηθοποιός δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Instagram εικόνες από τα γυρίσματα και η ομοιότητά του με τον Μπράντο είναι εντυπωσιακή.





Η ταινία «Waltzing with Brando» διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αγόρασε την ιδιωτική ατόλη Τετιαρόα στον Νότιο Ειρηνικό, όπου γύρισε το «Mutiny On The Bounty» (Η Ανταρσία του Μπάουντι) του 1962.

Ο Μάρλο Μπράντο ερωτεύτηκε την Τετιαρόα και στρατολόγησε τον Τζατζ, έναν αρχιτέκτονα, για να χτίσει ένα χωριό, ένα σπίτι και ένα οικολογικό ξενοδοχείο στο νησί.

Στην ταινία «Waltzing with Brando» πρωταγωνιστούν επίσης οι Τία Καρέρε, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Καμίλ Ραζά και άλλοι.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο Ζέιν, ο οποίος είναι επίσης παραγωγός στην ταινία, είπε ότι η ταινία για τον Μπράντο είναι «ένα γράμμα αγάπης στην Ταϊτή στον ίδιο και στο πάθος του». Ο Ζέιν αναγνώρισε επίσης πόσο ο Μπράντο ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά τον ακτιβισμό για τα πολιτικά δικαιώματα και το περιβάλλον.

«Υπερασπίστηκε τα πολιτικά δικαιώματα, παρέλασε με τον δρ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ» είπε ο ηθοποιός του. «Αυτό που κανείς δεν γνωρίζει είναι τι έκανε για το περιβάλλον ως ακτιβιστής και η προνοητικότητα που είχε για το τι στην πραγματικότητα θα γίνει με την κλιματική κρίση».