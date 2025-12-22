Από την πολυτέλεια στην ανάγκη: BMW σειράς 7 και 6 σε απρόσμενους ρόλους

Σε ένα χωράφι έξω από μια μικρή ουκρανική πόλη, μια παλιά BMW σειράς 7 που κάποτε ήταν αντικείμενο θαυμασμού και ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο πολυτελείας τώρα ξεχωρίζει για έναν πολύ διαφορετικό λόγο.

Αντί για να προσφέρει ασφαλή ταξιδια και λάμψη, εκτελεί ένα διαφορετικό σκοπό: Επάνω στην οροφή της έχουν τοποθετηθεί σωλήνες ενός αυτοσχέδιου συστήματος πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών (MLRS), ικανού να ρίχνει τρεις 122 mm ρουκέτες.

Φωτογραφία από τη σελίδα στο Facebook της 7th Battalion 114th Separate Brigade of Ukrainian Armed Forces

Η... μετατροπή είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της 7ης Μοίρας της 114ης Ταξιαρχίας της Ουκρανικής Εθνοφρουράς. Χωρίς βαριά θωράκιση, το... όχημα κερδίζει κάτι που τα περισσότερα στρατιωτικά οχήματα δεν έχουν: Ταχύτητα και ευκινησία για να φτάσει γρήγορα σε θέση βολής, να ρίξει και να απομακρυνθεί πριν εντοπιστεί από τα drones αναγνώρισης. Οι εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν το γκριζοπράσινα βαμμένο αυτοκίνητο να λειτουργεί σαν κινητό, μικρότερο και πιο ευέλικτο μέσο πυρός, αντανακλώντας την ανάγκη για δημιουργικές λύσεις όταν οι κανονικές στρατιωτικές κατασκευές είναι δυσεύρετες ή σπάνιες.

"Μπες μεσ' το καμπριολέ"

Κοντά σε άλλη πόλη, η ιστορία έχει μια διαφορετική αλλά σχετική νότα. Κάποιοι ντόπιοι έβλεπαν ένα άλλο BMW, αυτή τη φορά μια ανοιχτή E64 6-Series, να μεταμορφώνεται κι αυτή σε όχημα μάχης ή καλύτερα σε ένα "Technical". O όρος "Technical" αναφέρεται σε ελαφρά, συχνά τροποποιημένα πολιτικά οχήματα (όπως pickup ή SUV) που οπλίζονται πρόχειρα (π.χ. με πολυβόλα ή αντιαεροπορικά όπλα) και χρησιμοποιούνται κυρίως από μη τακτικές μονάδες, αντάρτες ή σε ασύμμετρες συγκρούσεις, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα, αλλά όχι θωράκιση ή προστασία. Είναι δηλαδή αυτοσχέδια οπλισμένα οχήματα μάχης.

Στον χώρο αποσκευών της ανοιχτής 6άρας, που έχει αφαιρεθεί, εγκατέστησαν έναν ισχυρό σοβιετικής σχεδίασης βαρύ πολυβόλο NSV διαμετρήματος 12,7 mm, όπλο γνωστό από την χρήση του σε tanks και άλλα βαρέα μέσα .

#Ukraine: A open top BMW 6 series with a NSV 12,7x108 heavy machine gun mounted - is not something you see everyday. pic.twitter.com/wWGrg5ddEU — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 14, 2022

Συνήθως τα Technical είναι ανοιχτά ημιφορτηγά, αλλά εδώ το όπλο παίρνει μια άλλη μορφή, με ένα κάμπριο BMW να κουβαλάει δύναμη πυρός σε ένα πλαίσιο που δεν είχε ποτέ σχεδιαστεί για τέτοιο ρόλο. Παρόλο που το κάμπριο έχει χαμηλή απόσταση από το έδαφος, και γενικά δεν είναι ιδανική πλατφόρμα για στρατιωτικό όχημα, η προσπάθεια αυτή δείχνει περισσότερο την εφευρετικότητα και την αποφασιστικότητα που έχουν κάποιοι να αξιοποιήσουν ό,τι υπάρχει γύρω τους.Και οι δύο περιπτώσεις δεν είναι απλώς «παράξενα» τροποποιημένα αυτοκίνητα. Αντιπροσωπεύουν στιγμές όπου απλές καθημερινές μηχανές, που άλλοτε ήταν σύμβολα άνεσης και ταχύτητας στην άσφαλτο, έγιναν εργαλεία σε μια κατάσταση όπου κάθε μέσο μπορεί να μετράει.

Φωτογραφία από τη σελίδα στο Facebook της 7th Battalion 114th Separate Brigade of Ukrainian Armed Forces

Δεν πρόκειται για επαγγελματικά στρατιωτικά σχέδια, αλλά για ανθρώπους που αντέδρασαν στις ανάγκες του περιβάλλοντός τους, χρησιμοποιώντας τα μέσα που είχαν πρόχειρα, και δείχνουν πώς ακόμα και ένα πολυτελές αυτοκίνητο μπορεί να βρεθεί σε ρόλο που κανείς δεν θα φανταζόταν όταν βγήκε από το εργοστάσιο.