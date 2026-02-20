Απόφαση-σταθμός: 50.000 ευρώ για παράνομες κλήσεις – Η «ασπίδα» του Μητρώου 11

Οι άγνωστοι αριθμοί που καλούν ακατάπαυστα για προωθητικές ενέργειες έχουν μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο εισβολής στην ιδιωτικότητα.

Ωστόσο, η νομοθεσία παρέχει ένα ισχυρό «όπλο», το Μητρώο 11, το οποίο πολλοί αγνοούν, αλλά η πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Πειραιά το επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο.

Η απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα



Η περίπτωση πολίτη που δικαιώθηκε με το ποσό των 50.000 ευρώ δεν είναι απλώς μια είδηση, αλλά ένας νομικός οδηγός. Παρά το γεγονός ότι ο συνδρομητής είχε εγγραφεί στο Μητρώο 11 και είχε δηλώσει ρητά την άρνησή του για οχλήσεις, εταιρεία συνέχισε να τον καλεί επανειλημμένα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παραβίαση της δήλωσης μη όχλησης αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας και θεμελιώνει δικαίωμα για σημαντική χρηματική ικανοποίηση.

Τι είναι το Μητρώο 11 και πώς λειτουργεί



Πρόκειται για έναν ειδικό κατάλογο που υποχρεούται να τηρεί κάθε πάροχος τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής). Σε αυτόν καταχωρούνται οι συνδρομητές που επιθυμούν να εξαιρεθούν από κάθε είδους διαφημιστική καμπάνια.

Μόλις ο αριθμός σας μπει στη λίστα, οι εταιρείες προώθησης υποχρεούνται βάσει νόμου να τον αφαιρέσουν από τις λίστες τους. Αν δεν το πράξουν, παραβιάζουν άμεσα τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πώς θα κάνετε την εγγραφή σας



Η διαδικασία είναι απλή, δωρεάν και δεν απαιτεί γραφειοκρατία:

Επικοινωνία με τον πάροχο: Ζητάτε από την εταιρεία τηλεφωνίας σας την ένταξη του αριθμού σας στο «Μητρώο του άρθρου 11».

Αυτόματη ενημέρωση: Ο πάροχος οφείλει να καταχωρήσει το αίτημά σας άμεσα.

Υποχρέωση εταιρειών: Οι διαφημιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να συμβουλεύονται το μητρώο πριν από κάθε καμπάνια.

Τι να κάνετε αν συνεχίσουν να σας καλούν



Αν και έχετε εγγραφεί στο Μητρώο 11, οι κλήσεις συνεχίζονται; Έχετε τρεις δρόμους για να δικαιωθείτε:

Καταγγελία στον Συνήγορο του Καταναλωτή: Για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Η οποία μπορεί να επιβάλει τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα στις εταιρείες.

Δικαστική οδός: Διεκδίκηση αποζημίωσης για ηθική βλάβη, ακολουθώντας το παράδειγμα της απόφασης του Εφετείου Πειραιά.



Σε μια εποχή που η ψηφιακή μας ηρεμία δέχεται διαρκή επίθεση, το Μητρώο 11 δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά η θεσμική ασπίδα κάθε πολίτη. Η γνώση του δικαιώματος είναι το πρώτο βήμα για να σταματήσει το τηλέφωνο να χτυπά ανεπιθύμητα.