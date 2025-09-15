Αποκάλυψη Guardian: Εργοδότες μπορούν να ελέγχουν κάθε σου κίνηση - Τι είναι το λογισμικό «bossware»

Το φαινόμενο της παρακολούθησης εργαζομένων με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, γνωστό ως «bossware», κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στους χώρους εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο.

Πρόκειται για λογισμικά τα οποία επιτρέπουν στους εργοδότες να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των υπαλλήλων τους, με τις πιο συνηθισμένες μεθόδους να περιλαμβάνουν τον έλεγχο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) και της διαδικτυακής περιήγησης.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Chartered Management Institute (CMI), περίπου το ένα τρίτο των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν χρήση τέτοιων εργαλείων. Ωστόσο, η αποδοχή αυτής της πρακτικής από τους εργαζομένους και τους διευθυντές δεν είναι καθολική.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, το 2023 λιγότερο από το ένα πέμπτο των ανθρώπων πίστευαν ότι παρακολουθούνταν από έναν εργοδότη, σύμφωνα με το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO). Ωστόσο τώρα περίπου το ένα τρίτο των διευθυντών παραδέχεται ότι οι οργανισμοί τους παρακολουθούν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των εργαζομένων σε συσκευές που ανήκουν στον εργοδότη.

Η χρήση bossware συνήθως δικαιολογείται από τις εταιρείες ως μέσο για:

την αποτροπή εσωτερικών απειλών

την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών

αλλά και τη μέτρηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Η ηλεκτρονική «επιτήρηση» δεν είναι αποδεκτή από όλους

Ωστόσο, αυτή η ηλεκτρονική «επιτήρηση» δεν είναι αποδεκτή από όλους. Σύμφωνα με την έρευνα του CMI, ένα σημαντικό ποσοστό διευθυντών εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις. Πιστεύουν ότι τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοσίας και προσωπικού και παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των εργαζομένων.

Μάλιστα ένας στους έξι διευθυντές δήλωσε στους ερευνητές του CMI ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να αναζητήσουν νέα δουλειά εάν ο οργανισμός τους άρχιζε να παρακολουθεί τις διαδικτυακές δραστηριότητες των εργαζομένων στις συσκευές εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) παρενέβη, τονίζοντας ότι οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν ξεκάθαρα τους εργαζομένους για τη φύση, την έκταση και τον σκοπό της παρακολούθησης. Το ICO προειδοποίησε επίσης ότι η υπερβολική παρακολούθηση μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα των εργαζομένων, ιδίως σε περιπτώσεις τηλεργασίας, και δήλωσε έτοιμο να λάβει μέτρα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Συνολικά η μελέτη διαπίστωσε ότι το 53% των διευθυντών υποστήριξε την παρακολούθηση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των εργαζομένων σε συσκευές που ανήκουν στον εργοδότη, αλλά το 42% αντιτάχθηκε σε αυτήν, κυρίως επειδή υπονομεύει την εμπιστοσύνη, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι δεν βελτιώνει την απόδοση. Επίσης μπορεί να οδηγήσει σε άδικες αξιολογήσεις ή πειθαρχικές ενέργειες