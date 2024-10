Αποκάλυψη τώρα: Αυτό είναι το πρόσωπο του Τζακ του Αντεροβγάλτη

Η υπόθεση της ανακάλυψης της ταυτότητας του Τζακ του Αντεροβγάλτη (Jack the Ripper) απασχολεί ανέκαθεν τις Αρχές αλλά και όσους αγαπούν την Εγκληματολογία.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών που γνωρίζουμε για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη προέρχεται από αυτά που έκανε στα πέντε επιβεβαιωμένα θύματά του και τώρα ένας συγγραφέας ισχυρίζεται ότι «επιτέλους ξεσκέπασε» τον άνδρα πίσω από τους φόνους.



Το τέταρτο θύμα του Τζακ του Αντεροβγάλτη ήταν μια γυναίκα ονόματι Κάθριν Έντοους, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 30 Σεπτεμβρίου 1888, την ίδια νύχτα που ο Αντεροβγάλτης δολοφόνησε επίσης την Ελίζαμπεθ Στράιντ. Στον τόπο του εγκλήματος της Κάθριν Έντοους βρέθηκε ένα σάλι, το οποίο πήρε σπίτι του ένας από τους αστυνομικούς που ήταν παρόντες στη σκηνή. Αργότερα το σάλι δημοπρατήθηκε και αγοράστηκε από τον Ράσελ Έντουαρντς. Ο Έντουαρντς το υπέβαλε σε τεστ DNA, το οποίο αποκάλυψε λεκέδες από αίμα και σπέρμα, με το αίμα να ταιριάζει με έναν απόγονο της Έντοους.

Ο βασικός ύποπτος

Σύμφωνα με την Mirror, ο Ράσελ Έντουαρντς δηλώνει ότι οι λεκέδες από σπέρμα στο σάλι ταυτίστηκαν μέσω DNA με έναν μακρινό συγγενή ενός από τους πιο διαβόητους υπόπτους για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, τον Άαρον Κοσμίνσκι.



Στο βιβλίο Naming Jack the Ripper, ταυτοποιεί τον Κοσμίνσκι ως τον περιβόητο κατά συρροή δολοφόνο. Τώρα κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με τίτλο Naming Jack the Ripper: The Definitive Reveal. Στο βιβλίο του, ο Έντουαρντς κατηγορεί ξανά τον Κοσμίνσκι, γράφοντας ότι η αστυνομία πίστευε πως είχε «μεγάλο μίσος για τις γυναίκες, ειδικά της τάξης των ιερόδουλων και ισχυρές φονικές τάσεις».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί για τη εξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων DNA από το σάλι έχουν αμφισβητηθεί κατά τη διάρκεια των ετών.

«Απίθανο να μην έχουν μολυνθεί στοιχεία DNA»

Το 2014, ο ειδικός σε θέματα Τζακ του Αντεροβγάλτη, Άντριου Σμιθ, δήλωσε ότι για να λυθεί η υπόθεση «χρειαζόμαστε εγκληματολογικά στοιχεία και δεν υπάρχουν», προσθέτοντας ότι είναι «πολύ απίθανο» οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία DNA στο σάλι να μην έχουν μολυνθεί κατά τη διάρκεια των χρόνων.



Ο Μικ Ριντ από το Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας έγραψε στο The Conversation ότι έχει αμφισβητηθεί το κατά πόσο το σάλι ήταν αυθεντικό και ότι η υπόθεση παρέμενε ακόμα πολύ ανοιχτή.