Απόψε η μεγάλη μάχη του Γιώργου Λάνθιμου - Το «Poor Things» στις Χρυσές Σφαίρες

Όλα είναι έτοιμα για τη λαμπερή τελετή των βραβείων Χρυσές Σφαίρες, με τη «Barbie» και το «Oppenheimer» να κυριαρχούν στο box office.

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Bella, το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε και το «Past Lives» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Celine Song, είναι μεταξύ των άλλων υποψηφιοτήτων.

Η λαμπερή τελετή των βραβείων που θεωρείται ο προάγγελος των Όσκαρ που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Μαρτίου, θα μεταδοθεί ζωντανά τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Ιανουαρίου από το ξενοδοχείο «Beverly Hilton», στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Θα μεταδοθούν στο δίκτυο CBS στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσω του Paramount+. Παρουσιαστής της φετινής τελετής θα είναι o Αμερικανός κωμικός και ηθοποιός Jo Koy.

Οι σειρές «Succession», «The Crown» και «The Last of Us» θα είναι υποψήφιες στις τηλεοπτικές κατηγορίες.

Οι κύριοι υποψήφιοι είναι οι εξής:



Με 9 υποψηφιότητες – Barbie

Με 8 υποψηφιότητες – Oppenheimer

Με 7 υποψηφιότητες – Killers of the Flower Moon

Με 7 υποψηφιότητες – Poor Things

Με 5 υποψηφιότητες – Past Lives

Με 4 υποψηφιότητες – May December

Με 4 υποψηφιότητες – Anatomy of a Fall

Με 4 υποψηφιότητες – Maestro

Υποψηφιότητες για την καλύτερη ηθοποιό, οι οποίες χωρίζονται ανά δράμα και μιούζικαλ ή κωμωδία

Η Emma Stone

Η Sandra Hüller

Η Lily Gladstone

Η Carey Mulligan

Ακόμη, ανάμεσα στους καλύτερους άνδρες ηθοποιούς υποψήφιοι είναι:

O Paul Giamatti

O Jeffrey Wright

O Leonardo DiCaprio

O Bradley Cooper

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου έχει ήδη κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στους ελληνικούς κινηματογράφους από την 1η Ιανουαρίου.