Απορρίφθηκε η μήνυση των 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζάστιν Μπάλντονι κατά της Μπλέικ Λάιβλι

Η μήνυση των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Τζάστιν Μπάλντονι κατά της Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, απορρίφθηκε από δικαστή τη Δευτέρα.



Ο Μπάλντονι είχε κατηγορήσει τη Λάιβλι ότι τον ψευδώς κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση, με σκοπό να αποκαταστήσει τη φήμη της, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκε γύρω από την περιοδεία τύπου για την ταινία "It Ends With Us", στην οποία φέρεται να είχε αναλάβει η ηθοποιός τον έλεγχο της παραγωγής.

«Τα μέρη του Wayfarer δεν υποστηρίζουν ότι η Λάιβλι ευθύνεται για δηλώσεις εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στην καταγγελία της CRD, οι οποίες απολαμβάνουν νομική προστασία», ανέφερε ο δικαστής Λιούις Λάιμαν στην απόφασή του, την οποία απέκτησε το Fox News Digital. «Αντίθετα, τα μέρη του Wayfarer ισχυρίζονται ότι ο Ρέινολντς και η δημοσιογράφος Λέσλι Σλόαν έκαναν επιπλέον δηλώσεις, κατηγορώντας τον Μπάλντονι για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ η εφημερίδα The New York Tim

BREAKING: Judge dismisses Justin Baldoni's $400M countersuit against Blake Lively, Ryan Reynolds pic.twitter.com/HSg2FyOMzT — Fox News (@FoxNews) June 9, 2025

es εξέφρασε επιπλέον κατηγορίες εναντίον των μερών του Wayfarer για συμμετοχή σε εκστρατεία συκοφαντίας. Ωστόσο, τα μέρη του Wayfarer δεν έδειξαν ότι οι κατηγορίες αυτές ήταν αμφισβητήσιμες, κάτι που είναι απαραίτητο για την επιτυχία μιας αξίωσης για συκοφαντία».

Σύμφωνα με το FOX news o δικαστής κατέληξε, σημειώνοντας ότι «οι υπόλοιπες αξιώσεις του Μπάλντονι απορρίπτονται επίσης». Κατά συνέπεια, η αναθεωρημένη μήνυση απορρίφθηκε στο σύνολό της.