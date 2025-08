Απρόσμενο live του Ed Sheeran σε ιρλανδική μπυραρία

Ο τραγουδιστής Ed Sheeran έκανε έκπληξη σε θαυμαστές του παίζοντας μια σειρά από δικά του τραγούδια και ιρλανδικές μελωδίες κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ μουσικής και τέχνης στην πόλη Wexford.

Ο δημιουργός επιτυχιών έπαιξε μαζί με τις ιρλανδικές μπάντες Amble, BIIRD, Beoga και Aaron Rowe στο παμπ The Sky and The Ground την Τρίτη το βράδυ, στο πλαίσιο του Fleadh Cheoil na hÉireann.

Ο τραγουδιστής του Galway Girl μεγάλωσε στο Σάφολκ, ο πατέρας του κατάγεται από το Μπέλφαστ και τον Ιούνιο ο Sheeran ανακοίνωσε ότι πολιτισμικά ταυτίζεται με την Ιρλανδία.

Ο Sheeran φρόντισε επίσης να μην χάσουν την ευκαιρία οι θαυμαστές που δεν μπόρεσαν να μπουν στο παμπ, καθώς βγήκε έξω για να ερμηνεύσει ακουστικά το hit single του Perfect.

Το Fleadh Cheoil na hÉireann - το All-Ireland Fleadh - διοργανώνεται για μια εβδομάδα τον Αύγουστο και, στο παρελθόν, έχει υποδεχτεί έως και 600.000 επισκέπτες στην πόλη που το φιλοξενεί. Το φεστιβάλ θα διοργανωθεί στο Μπέλφαστ το 2026.

Η Beoga είναι η αγαπημένη ιρλανδική παραδοσιακή μπάντα του Ed Sheeran εδώ και χρόνια. Τα περισσότερα μέλη της προέρχονται από την κομητεία Antrim. Έχουν συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες με τον τραγουδιστή στο παρελθόν και έχουν συνεργαστεί με τον Sheeran για την παραγωγή μερικών από τα πιο διάσημα τραγούδια του, όπως το Galway Girl το 2017.

Ο Eamon Murray των Beoga περιέγραψε πώς ήταν να βρίσκεται ξανά στη σκηνή με τον ποπ σταρ. «Έχουμε πάει στο Coachella με τον Ed και σε μερικά άλλα μέρη, αλλά χθες ήταν μακράν η πιο ταραχώδης μέρα, καθώς ήταν σε ένα δημόσιο μπαρ, οπότε ήταν πολύ πιο δύσκολο να κρατήσουμε την ηρεμία... αλλά έχουμε κάνει μερικές τέτοιες εμφανίσεις μέχρι τώρα και είναι πολύ διασκεδαστικές», είπε.

Ο Murray περιέγραψε πώς η εμφάνιση σε αυτό το περιβάλλον είναι κάτι φυσικό για τον παγκόσμιο ποπ σταρ.

«Και οι δύο παππούδες του είναι Ιρλανδοί, οπότε όποτε κάνουμε κάτι μαζί του, θέλει να είναι κάτι που να έχει έντονο ιρλανδικό χαρακτήρα.

Του αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα των αυτοσχέδιων μουσικών συναντήσεων, γι' αυτό και τα πάμε τόσο καλά».