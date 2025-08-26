Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Η ελπίδα της Εκκλησίας είναι γραμμένη στα πρόσωπα των νέων»

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών η μεγάλη συναυλία με τίτλο: «Τα τραγούδια μας», στο πλαίσιο της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ορθοδόξων Νέων.

Η Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» με ιδιαίτερη επιτυχία παρουσίασε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή του Γιάννη Διονυσίου και της Σοφίας Μάνου, οι οποίοι ερμήνευσαν αγαπημένα τραγούδια και συγκίνησαν το κοινό. Τη μουσική διεύθυνση της Ορχήστρας και τις ενορχηστρώσεις είχε ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης είχε ο Γεώργιος Δεμελής.

Συμμετείχε η Μικτή Νεανική Χορωδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Κλαύδιου Βουτσίνου και την καλλιτεχνική διεύθυνση του π. Σωτηρίου Κουτσούρη, δίνοντας μια ξεχωριστή δυναμική στην εκδήλωση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απηύθυνε πατρικό χαιρετισμό προς τους νέους, τονίζοντας τη σημασία της μουσικής ως γέφυρα επικοινωνίας, χαράς και ελπίδας. Εξέφρασε δε τη χαρά του για την παρουσία τόσων νέων ανθρώπων στην εκδήλωση και υπογράμμισε ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία ενότητας, δημιουργικότητας και πολιτισμού.

Με συγκίνηση τόνισε: "Η ελπίδα της Εκκλησίας είναι γραμμένη στα πρόσωπα των νέων". Ενώ παράλληλα, ανέφερε: "Με την καρδιά των νέων η Εκκλησία μένει πάντα νέα".

Ευχαρίστησε όλους, όσοι κοπίασαν για αυτή τη συνάντηση και ευχήθηκε να γίνουν και άλλες παρόμοιες συναντήσεις, οι οποίες θα κρατήσουν τους νέους κοντά στην Εκκλησία.

Τον παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, ο Αρχιγραμματέας της Ι. Συνόδου Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης και η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κυρία Ρίτα Μωραϊτάκη.

Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Διευθυντής του Ι.Π.Ε. Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης και ο Αρχιδιάκονος της Ι.Α.Α. π. Δημήτριος Φωκιανός.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της "ΑΜΚΕ Πολιτιστικού & Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ" και του Περιοδικού "Απαρχή".