Ας μαζέψει κάποιος «τσιπρικός» τον Κατρούγκαλο από τα κανάλια

Εντάξει, νέα πρόσωπα δεν είδαμε στο «Παλλάς» αλλά η περίπτωση του Γιώργου Κατρούγκαλου έχει παραγίνει.

Μέρα και νύχτα βρίσκεται σε κάποιο κανάλι ή σε κάποιο ραδιόφωνο και «αναλύει» τον πρώην Πρωθυπουργό.

Υπό την έννοια ότι ο υπουργός του Τσίπρα έχει στο «παλμαρέ» του το σφάξιμο των συντάξεων και το εμμονικό κυνήγι ελεύθερων επαγγελματιών που έβγαζαν πάνω από 20.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί κάπου εκεί υπολόγιζε τους «πλούσιους» η «Πρώτη Φορά».

Κατανοητό βέβαια ότι ο Τσίπρας τον «βγάζει λάδι» στο βιβλίο του για τις δηλώσεις πριν από τις κάλπες του 2023, που εν τέλει οδήγησαν στην απόσυρσή του από την εκλογική μάχη, από τη στιγμή που σε όλο σχεδόν το υπόλοιπο αφήγημά του, θεωρεί ότι όλοι σχεδόν οι υπουργοί του ήταν από το «κάτω ράφι» οπότε δε θα μπορούσε να στοχοποιήσει αποκλειστικά έναν από αυτούς.

Και πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις κάθε μέρα σε κάποιο πάνελ να δηλώνει... δικαιωμένος και να μιλά για τον πρώην Πρωθυπουργό.

Λόγος δεν μας πέφτει αλλά εκεί στην Αμαλίας ίσως θα πρέπει να δουν το θέμα με τον Κατρούγκαλο γιατί η θύμηση δεν είναι μακρινή. Ούτε ευχάριστη.