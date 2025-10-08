ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες για τις θέσεις στην Τράπεζα Ελλάδος

Την Τετάρτη εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες της προκήρυξης 3Κ/2024 (ΦΕΚ 14/2024, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ (κωδ. θέσης 101), ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (κωδ. θέσης 102) και ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κωδ. θέσης 103,104), χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπως ισχύει.



Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.