ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Κάλεσμα στους υποψηφίους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κάλεσμα απευθύνει το ΑΣΕΠ στους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 1Κ/2025 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/26.02.2025/τ. ΑΣΕΠ) για να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά για τις 304 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας



Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄ Παράρτημα Β΄).



Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β' Στάδιο) αρχίζει την 8η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει την 21η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.



Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.



Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.



Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψηφίους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.



Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.