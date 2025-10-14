ΑΣΕΠ 2Κ/2024: «Ανοίγουν» 478 θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Υγεία - Τα κριτήρια και η διαδικασία

Σε διαδικασία πλήρωσης βρίσκονται 478 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Κ/2024 (ΦΕΚ 12/2024 & ΦΕΚ 15/2024 τ. Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η πλήρωση των νέων θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2024, στους εξής κλάδους και ειδικότητες:

ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ.

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,

ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ.

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ,

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ.

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ.

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ.

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ,

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ.

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ.

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE),

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ.

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει, εφόσον κλήθηκαν ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης και τη δήλωση προτίμησής τους.

Προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (03.06.2024) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Πώς υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση:

για τις θέσεις με κωδικούς 548, 602, 745, 748, 750 και 838 (στις οποίες προκύπτουν θέσεις πολύτεκνων/τέκνων πολυτέκνων),

για τις θέσεις με κωδικούς 738, 739, 743, 748, 750, 759, 774, 814 και 838 (στις οποίες προκύπτουν θέσεις τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων),

για τις θέσεις 743, 748, 750, 755, 756, 808, 825, 832, 836 και 838 (στις οποίες προκύπτουν θέσεις ατόμων που έχουν τέκνο, αδερφό ή σύζυγο καθώς και τέκνων ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω),

και για τις θέσεις με κωδικούς 808 και 836 (στις οποίες προκύπτουν θέσεις Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης),

οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν τη συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 03.06.2024, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην Προκήρυξη 2Κ/2024, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη της ανωτέρω ιδιότητας δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2024» μέχρι και την 31/10/2025, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«Α.Σ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά για τη

διαδικασία των επιλαχόντων

της προκήρυξης 2Κ/2024 (ΤΕ)

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510»

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.