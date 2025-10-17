ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 56 προσλήψεις στις φυλακές

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό την Παρασκευή (17/10) ότι εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης αρχής τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, πενήντα έξι (56) εκ των εξήντα (60) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κλάδων/Ειδικοτήτων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 9Κ/2021 (ΦΕΚ 58/2021, τ. Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.



Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.



Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.



Σημείωση: Οι λοιπές τέσσερις (4) θέσεις, αφορούν θέσεις που καλύπτονται από γυναίκες υποψήφιες, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης (κωδ. Θέσης 214) και οι οποίες παραμένουν κενές λόγω έλλειψης υποψηφίων γυναικών, οι οποίες δεν έχουν συμπεριλάβει μεταξύ των προτιμήσεων τους στην αίτηση συμμετοχής τους, τον προαναφερόμενο κωδικό θέσης.