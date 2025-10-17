Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 150 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 17/10 η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 150 ιδιωτών ως Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων επί θητεία (Π.Ε.Θ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς (7) θητείας.

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής), συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρησιακού δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενο της προκήρυξης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η προκήρυξη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου: «Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Διατάξεις για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα».