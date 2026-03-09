Γιάννης Κεφαλογιάννης: Έρχονται 1.076 προσλήψεις στην Πυροσβεστική - Το 2028 τα νέα Canadair

Με ένα «μείγμα» ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού και εκσυγχρονισμού των πτητικών μέσων, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια απαιτητική αντιπυρική περίοδο. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, προανήγγειλε μέσα από τη συχνότητα του Action 24, 1.076 νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ έθεσε το χρονοδιάγραμμα για την παραλαβή των νέων Canadair 515, με την υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση του υφιστάμενου στόλου να πραγματοποιείται αύριο, 10 Μαρτίου.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι ο φετινός αριθμός των ανδρών και γυναικών της Πυροσβεστικής είναι ο υψηλότερος των τελευταίων ετών. Στην επικείμενη αντιπυρική περίοδος θα είναι 19.000 άτομα (μαζί με τους εποχικούς), πέρυσι ήταν 18.000 άτομα, ενώ πρν από έξι χρόνια 14.000 άτομα.

Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε 1.076 νέες προσλήψεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν σημαντική «ανάσα» στις επιχειρησιακές ανάγκες.

Το χρονοδιάγραμμα για τα Canadair και οι «κανόνες εμπλοκής»

Μια κρίσιμη εξέλιξη δρομολογείται αύριο, καθώς υπογράφεται η σύμβαση για την αναβάθμιση των Canadair 415. Όσο για τη νέα γενιά αεροσκαφών, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης προσδιόρισε το 2028 ως το έτος παραλαβής των πρώτων Canadair 515.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, εισάγονται φέτος σαφείς κανόνες εμπλοκής για τους αξιωματικούς. Στόχος είναι να έχουν οι επικεφαλής ξεκάθαρες εντολές για το πώς θα διαχειρίζονται τις πυρκαγιές, ώστε να προστατεύονται από τη «δαμόκλειο σπάθη» των δικαστικών διώξεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Μάχη κατά των εμπρηστών και έλεγχος οικοπέδων

Όπως είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης η πρόληψη μπαίνει σε πρώτο πλάνο με αυστηρότερους ελέγχους και νέες δομές. Για τους καθαρισμούς οικοπέδων είπε ότι οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως αν είναι ιδιωτικά ή δημόσια. Η περίοδος καθαρισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουνίου. Επίσης ανακοίνωσε ότι δημιουργείται ειδική ομάδα υπαλλήλων που θα διερευνά περιπτώσεις εμπρησμού απευθείας στο πεδίο. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπενθύμισε τις πολυάριθμες συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση κατά την περσινή περίοδο, ενώ προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχουν εύκολες χρονιές στην Ευρώπη», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης, σημειώνοντας ότι οι πολλές βροχές του χειμώνα μπορεί να λειτουργήσουν ως μειονέκτημα, αυξάνοντας την καύσιμη ύλη από τα ξερά χόρτα.

Εφικτή η τρίτη αυτοδυναμία

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και την δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε τις μετρήσεις ως «φωτογραφία της στιγμής». Εκτίμησε, ωστόσο, ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές είναι «απόλυτα εφικτός», υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα θα καταφέρει να προσεγγίσει αποτελεσματικά τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων πολιτών.