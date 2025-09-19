Προκηρύξεις για νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα - Δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύτηκαν δύο νέες προκηρύξεις διαγωνισμών για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ειδικών καθηκόντων, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Προστασίας.

Στον πρώτο διαγωνισμό, προκηρύσσονται θέσεις για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα των εξής ειδικοτήτων:

10 ιδιώτες ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Υποπυραγού, κατηγορίας Χειριστών Ελικοπτέρων.

6 ιδιώτες ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Υποπυραγού, κατηγορίας Χειριστών Αεροπλάνων.

3 ιδιώτες ως Υπαξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, κατηγορίας Μηχανικών Τεχνικών Εναερίων Μέσων (ελικοπτέρων - αεροπλάνων).

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 20 ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Πυραγού, κατηγορίας Υγειονομικών με ειδικότητα Ιατρών.

Όπως τονίζει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, οι προκηρύξεις αυτές αποτελούν σημαντικό βήμα μετά την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου «Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Διατάξεις για την πολιτική προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα» και στοχεύουν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμους τομείς, όπως οι εναέριες επιχειρήσεις και η παροχή υγειονομικής υποστήριξης στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προκηρύξεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 19 ιδιωτών ως πυροσβεστικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων κατηγοριών Χειριστών Εναερίων Μέσων και Μηχανικών Τεχνικών Εναερίων Μέσων Π.Σ. για το έτος 2025, καθώς και την προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 20 ιδιωτών ως πυροσβεστικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Υγειονομικών στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2025.