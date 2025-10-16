ΑΣΕΠ 8Κ/20248: Νέα πρόσκληση για τις 2.217 μόνιμες προσλήψεις ΔΕ

Την έναρξη νέας φάσης για την προκήρυξη 8Κ/2024 ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, καλώντας τους υποψήφιους που προηγούνται βάσει μοριοδότησης να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.



Η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη 2.217 θέσεων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε διάφορους δημόσιους φορείς, με σειρά προτεραιότητας.

Ποιοι υποψήφιοι καλούνται

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών είναι:

Από: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, ώρα 08:00

Έως: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, ώρα 14:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους εντός της παραπάνω προθεσμίας θα αποκλειστούν από τη διαδικασία.

Οδηγίες και τεχνικές συμβουλές

Το ΑΣΕΠ συνιστά στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, για να αποφύγουν προβλήματα από πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος. Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, έχει αναρτηθεί και γράφημα με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, με στόχο την αποφυγή ωρών αιχμής.

Επικοινωνία για βοήθεια

Τεχνικές ερωτήσεις:

Ηλεκτρονικά μέσω του Helpdesk → Δημιουργία Ερωτήματος → Τεχνικές ερωτήσεις

Τηλέφωνο: 2131319100 (Επιλογή 3)

Δευτέρα–Παρασκευή: 08:00–20:00

Σαββατοκύριακο: 10:00–16:00

(Εξαιρείται η 28η Οκτωβρίου)

Γενικές πληροφορίες για την προκήρυξη:

Ηλεκτρονικά μέσω του Helpdesk → Δημιουργία Ερωτήματος → Γενικές διευκρινίσεις

Τηλέφωνο: 2131319100 (Επιλογή 2)

Δευτέρα–Παρασκευή: 08:00–14:00

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα της ανακοίνωσης – και οι οποίοι συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν στις αιτήσεις τους – καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Υπογραμμίζεται ότι οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.