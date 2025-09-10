ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στις φυλακές

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, τα προσωρινά αποτελέσματα από επιλαχόντες της προκήρυξης 9Κ/2021 (ΦΕΚ 58/2021, τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση πενήντα έξι (56) εκ των εξήντα (60) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, σε Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, με σειρά προτεραιότητας.

Όπως σημειώνει το ΑΣΕΠ σε ανακοίνωσή του, η πλήρωση των νέων θέσεων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης (9Κ/2021), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των οικείων κλάδων-ειδικοτήτων, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους.



Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβριου 2025 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.



Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».



Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.