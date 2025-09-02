ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου

Από το ΑΣΕΠ γίνεται γνωστό ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 3ΓΒ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 43/18.08.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση σαράντα τριών (43) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022 πρόσκληση/προκήρυξη (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α΄6).



Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄).



Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.



Πληρωμή Κωδικού Παραβόλου

Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο των τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου ->Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (Παράρτημα Ε΄).



Eπιπλέον, εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.