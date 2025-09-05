Θεόδωρος Λιβάνιος: «Στις 30 Σεπτεμβρίου θα εγκριθεί ο προγραμματισμός των προσλήψεων»

«Στις 30 Σεπτεμβρίου θα εγκριθεί ο προγραμματισμός των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο», όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας την Παρασκευή (5/9) στην κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι αυτή είναι η ετήσια καθιερωμένη διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι εγκρίσεις που αφορούν το σύνολο του δημόσιου τομέα, από την υγεία, την παιδεία, τα σώματα ασφαλείας, τις στρατιωτικές σχολές, τους φοιτητές στη σχολή Ικάρων, στη Σχολή Ευελπίδων μέχρι και την αυτοδιοίκηση. Διευκρίνισε ότι στο κομμάτι της παιδείας και της υγείας γίνεται ένας μεγάλος αριθμός προσλήψεων ενώ φέτος ειδικά στις μη ανταποδοτικές υπηρεσίες θα γίνει προσπάθεια να δοθούν όσες περισσότερες γίνεται στην αυτοδιοίκηση. Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες είπε ότι ικανοποιείται το 100% των αιτημάτων της αυτοδιοίκησης για προσλήψεις.



Παράλληλα ο υπουργός επισήμανε ότι «πάμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε να τρέχουν πιο γρήγορα οι προσλήψεις του ΑΣΕΠ» και πρόσθεσε: «για τον ΥΕ διαγωνισμό, για παράδειγμα, με τις 1.130 θέσεις βγήκαν προσωρινά αποτελέσματα στις 13 Αυγούστου, στις 25 Αυγούστου τελείωσαν οι ενστάσεις. Άρα αν πάνε όλα καλά, πολύ σύντομα θα έχουμε οριστικά αποτελέσματα στο ΥΕ που είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα που έρχεται από παλιά. Στους ΔΕ έγιναν 105.000 αιτήσεις. Προχωράει το ΑΣΕΠ. Νομίζω μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε προσωρινά αποτελέσματα και ανάλογα με τις ενστάσεις θα πάρουμε και τα οριστικά αποτελέσματα». Εξάλλου, ανέφερε ότι τα πτυχία πλέον είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο ptyxia.gov.gr.

Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης

Αναφερόμενος στον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, τον χαρακτήρισε ως ένα μεγάλο στοίχημα ενώ υπογράμμισε: «ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή είναι σε νομοτεχνική επεξεργασία και ομογενοποίηση ακόμη και ορολογίας. Υπάρχουν πράγματα που μας έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και στο κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης και στο κομμάτι των νομικών προσώπων των ΟΤΑ». Κατέγραψε, άλλωστε, τις προτάσεις των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και σχολίασε: «προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στην απλοποίηση διαδικασιών κυρίως στο κομμάτι της οικονομικής λειτουργίας. Δεν γίνεται να θέλουμε πέντε αποφάσεις συλλογικών οργάνων για να εγκριθεί μια χρηματοδότηση και να δημοπρατηθεί ένα έργο». Επισήμανε, τέλος, ότι ένα σημαντικό ζήτημα είναι η ομογενοποίηση του ελέγχου ώστε να υπάρξει ένας ξεκάθαρος έλεγχος νομιμότητας.



Μεταξύ άλλων ο υπουργός σημείωσε ότι για τη δημοτική αστυνομία βγήκαν τα ψυχομετρικά τεστ από τον διαγωνισμό και έγιναν αθλητικές δοκιμασίες ενώ μόλις βγουν οι οριστικοί πίνακες οι δημοτικοί αστυνομικοί θα εκπαιδευτούν παράλληλα με την άσκηση καθηκόντων. Γνωστοποίησε, παράλληλα, ότι το πρόγραμμα της ναυαγοσωστικής κάλυψης βαδίζει σε μια εξομάλυνση, ενώ εξετάζονται λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις αποκαταστάσεις της εσωτερικής οδοποιίας αλλά και για το θέμα των παιδικών σταθμών με μια τροπολογία που θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.