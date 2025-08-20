ΑΣΕΠ: Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Από την 1η Σεπτεμβρίου καλούνται να υποβάλουν αίτηση όσοι επιθυμούν για την προκήρυξη 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), κατηγορίας ΤΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου από τις 8:00 και λήγει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08:00 και λήγει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00. (Παράρτημα Η΄).

Τι πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός τού παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (Παράρτημα Δ΄).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέχουν την πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΨΔ.