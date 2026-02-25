«Ασφαλής Ελλάδα»: Στην Αλεξανδρούπολη για το προσυνέδριο της ΝΔ ο Μητσοτάκης με κορυφαίους υπουργούς

«Ασφαλής Ελλάδα» είναι ο τίτλος του δεύτερου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με το μοτίβο, που ακολουθήθηκε και στο πρώτο Προσυνέδριο πριν από λίγες εβδομάδες στα Ιωάννινα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στο δεύτερο πάνελ μαζί με την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν απόστρατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούσε στην περιοχή κατά την απόκρουση της μεταναστευτικής εισβολής από την Τουρκία το Μάρτιο του 2020, μία ψυχολόγο του τοπικού Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, αλλά και έναν εθελοντή πυροσβέστη.

Στο πρώτο πάνελ θα βρεθούν οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Νωρίτερα, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην πληγείσα από τις πρόσφατες πλημμύρες περιοχή στα βόρεια του Νομού, αλλά και στο Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια το εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης την «κυρά του Δέλτα» κατά κόσμον Άρτεμη Παπακωστίδου, που διαμένει στο νησάκι του δέλτα του Έβρου.

Σε προηγούμενη του επίσκεψη στην περιοχή το Μάρτιο του 2023, ο πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή για εγκατάσταση μόνιμης δορυφορικής επικοινωνίας στο σημείο, καθώς το σήμα από τις ελληνικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήταν εξαιρετικά ασθενές με αποτέλεσμα να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η επικοινωνία ανάμεσα στους κατοίκους.